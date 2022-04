Telefoonfabrikant OPPO opent nieuwe fabriek in Turkije

Telefoonfabrikant OPPO heeft een nieuwe fabriek geopend in de buurt van Istanbul. Dat schrijft het bedrijf in een persbericht. In de fabriek komen zevenhonderd werknemers te werken. De fabriek is meer dan 10.000 vierkante meter groot en werd in vier maanden gebouwd.

Met de komst van deze fabriek heeft OPPO nu tien productiefaciliteiten wereldwijd, naast fabrieken in China, India en Oost-Europa nu dus ook in Turkije. OPPO noemt de nieuwe faciliteit een 'belangrijke mijlpaal binnen OPPO's reis in Europa'. Met de fabriek hoopt het nog beter de Europese markt te bedienen.

Wat er precies in de fabriek gemaakt gaat worden, zegt OPPO niet concreet. OPPO maakt naast smartphones ook wearables en oordopjes. Wel zegt het dat deze fabriek een surface-mount technology-productielijn heeft, in plaats van een traditionele assemblagelijn. Deze productielijn is gericht op smartphones, legt OPPO uit.

De nieuwe productiefaciliteit ligt een paar kilometer van het regionale hoofdkantoor van OPPO in Ataşehir. Hoewel er zevenhonderd mensen in de fabriek komen te werken, zegt OPPO met de komst in de hele toeleveringsketen zo'n tienduizend nieuwe banen te creëren. Eerder nam Tweakers een kijkje in de OPPO-fabriek in Shenzhen.