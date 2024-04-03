AMD gaat meer delen van gpu-softwarestack en -documentatie opensource maken

AMD wil binnenkort meer onderdelen van zijn softwarestack opensource maken. Het bedrijf meldt ook dat het meer Radeon-hardwaredocumentatie wil vrijgeven en dat het een tracker heeft ontwikkeld waarmee het bedrijf feedback over de ROCm-softwarestack zal verzamelen.

AMD schrijft op X ook dat er vanuit de community meer interesse in ROCm, oftewel Radeon Open Compute Platform, is ontstaan. Die softwarestack omvat onder meer programmeermodellen en tools voor AI- en hpc-softwareontwikkeling op AMD-gpu's. Het bedrijf zegt vanwege die groeiende interesse een tracker te hebben gemaakt om feedback te verzamelen en updates te delen.

Het bedrijf zegt daarnaast dat het 'binnenkort' meer delen van zijn softwarestack en hardwaredocumentatie opensource wil maken. Wanneer en om welke onderdelen dat precies gaat, is niet duidelijk; het bedrijf treedt daarover nog niet in detail. ROCm is al relatief open, hoewel de gpu-firmware van AMD nog al tijd gesloten is. Daar was onlangs kritiek op, schrijft ook Phoronix.