AMD gaat meer delen van gpu-softwarestack en -documentatie opensource maken

AMD wil binnenkort meer onderdelen van zijn softwarestack opensource maken. Het bedrijf meldt ook dat het meer Radeon-hardwaredocumentatie wil vrijgeven en dat het een tracker heeft ontwikkeld waarmee het bedrijf feedback over de ROCm-softwarestack zal verzamelen.

AMD schrijft op X ook dat er vanuit de community meer interesse in ROCm, oftewel Radeon Open Compute Platform, is ontstaan. Die softwarestack omvat onder meer programmeermodellen en tools voor AI- en hpc-softwareontwikkeling op AMD-gpu's. Het bedrijf zegt vanwege die groeiende interesse een tracker te hebben gemaakt om feedback te verzamelen en updates te delen.

Het bedrijf zegt daarnaast dat het 'binnenkort' meer delen van zijn softwarestack en hardwaredocumentatie opensource wil maken. Wanneer en om welke onderdelen dat precies gaat, is niet duidelijk; het bedrijf treedt daarover nog niet in detail. ROCm is al relatief open, hoewel de gpu-firmware van AMD nog al tijd gesloten is. Daar was onlangs kritiek op, schrijft ook Phoronix.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 17:05
17 • submitter: TheVivaldi

03-04-2024 • 17:05

17

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (17)

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ManIkWeet 3 april 2024 17:39
Tot nu toe heeft het wel gewerkt met bijvoorbeeld FreeSync, maar ik ben nog niet echt overtuigd of het nou zo'n goede business decision is?
mg794613 @ManIkWeet3 april 2024 17:43
Dat is waarschijnlijk een hele goede business decistion, aangezien data scientists e.d. dan thuis niet meer een nvidia kaart "vereist", en wat ze thuis leren gebruiken, zullen ze op werk introduceren.
Memori @mg7946133 april 2024 18:36
Naar mijn weten is Tiny Corp de grote drijver achter dit besluit. Daar heeft Lisa Su zelf nog op gereageerd.
Sp3ci3s8472
@Memori3 april 2024 18:58
Dat klopt inderdaad, had de discussie een tijdje geleden al in het CJ AMD Radeon nieuwsdiscussie topic geplaatst. Dit lijkt mij een hele goede stap van AMD, als je hierdoor een bepaalt type klant weet te krijgen die het onderste uit de kan wil halen met hardware.
Dennism
@Memori3 april 2024 19:00
Klopt, hier werd ook al gehint naar een announcement vanuit AMD door ze: https://twitter.com/__tinygrad__/status/1772139983731831051

Al is het nog zeker niet allemaal positief helaas voor AMD, de gaan de 'Red' box nu wel leveren. wat natuurlijk zeer mooi is voor AMD. Maar ze zeggen er ook bij dat het zeker geen probleemvrije oplossing gaat zijn en dat als je 'It just works' wil hebben, ze de 'Green' box aanraden.

Hier: https://twitter.com/__tinygrad__/status/1772142014609449396 en hier: https://twitter.com/__tinygrad__/status/1773853465300898164 ook nog wat specs.

En hier nog een update: https://twitter.com/__tinygrad__/status/1775337995346047114

Met een uur geleden nog weer een wat mindere boodschap voor de 'Red' box: https://twitter.com/__tinygrad__/status/1775547518405009424

Al met al blijft het dus lastig voor de gemiddelde ML enthousiast die een 'leer' of 'thuiswerk' systeem wil om hier nu al voor AMD te kiezen, redelijk wat open eindjes, waarvan je nooit weet of ze opgelost gaan worden. Dat zal immers afhangen van wat AMD in de loop van de tijd zal gaan delen en opensource maken en wat ze gesloten houden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 01:38]

foppe-jan @Memori3 april 2024 23:27
Mogelijk droeg dat bij, mogelijk ook dit -> https://www.reddit.com/r/...etter_to_amd_ongoing_amd/

een lange post van de developer van een (wmb) erg interessant project waarmee "windows as an (linux) app" een stuk dichterbij komt, wat ik erg fijn vind want windows als main driver is me veel te onveilig.

post gaat over zijn ervaring met het werkend proberen te krijgen van pci/bus reset voor radeon kaarten, wat ontzettend hit/miss is omdat AMD de hardware specs niet publiceerde en omdat AMD zelf ook geen adequate reset routines heeft ingebouwd zodat GPU crashes netjes herstellen.
Vallaquenta @mg7946133 april 2024 17:56
En ik denk dat het ook wel veel goodwill genereert, ik heb sommige merken die ik vermijd vanwege hun gedrag in het verleden.
Nightscope @Vallaquenta3 april 2024 18:00
Ditto, dit heb ik dus nou ook. Het is bijna verdacht tegenwoordig als een groot bedrijf iets 'goeds' doet.
GoT.Typhoon @Vallaquenta3 april 2024 20:02
Yeap, heb ik ook inderdaad. :)
Frame164 @Vallaquenta3 april 2024 21:11
Ik denk dat je relatief 1 van de weinigen bent. Als bedrijven in de problemen komen heeft dat vrijwel altijd andere oorzaken, niet dat een paar principiële mensen er niet meer kopen. Denk aan Volkswageb bijvoorbeeld. Dieselgate heeft niet voor hun problemen gezorgd. Slechte software en een moeizame transitie naar elektrisch wel.
biteMark @mg7946133 april 2024 18:08
Welk voordeel zou het hebben om iets dergelijks gesloten te houden? Ze hebben op die markt feitelijk maar één echte concurrent: Nvidia, en het is nou niet alsof die gasten niet weten wat ze doen. Het zal Nvidia weinig nieuwe inzichten geven en als ze écht willen kunnen ze er altijd tools als Ghidra op loslaten.
TheVivaldi @biteMark3 april 2024 19:30
Intel doet het met Arc anders erg goed.
SuperDre @TheVivaldi3 april 2024 22:30
Helaas lijken ze dat toch deels te hebben opgegeven. De A770/16GB had een zeer rocky start vanwege crappy drivers en een paar kinderziektes, maar het probleem met de drivers hebben ze inmiddels heel goed opgelost, maar was in principe te laat. Op dit moment is er nog steeds geen sprake van wanneer een eventuele opvolger wordt uitgebracht.
Wolfos @SuperDre4 april 2024 00:35
Uiteindelijk ook redelijk overbodig gemaakt toen Nvidia de 4060 uitbracht met een sterke prijs/prestatie verhouding. Hopelijk wacht Arc Battlemage niet hetzelfde want de 50-serie en RDNA4 zitten er ook aan te komen.
SuperDre @Wolfos4 april 2024 21:10
Achja, ik zat serieus te kijken naar die A770/16GB variant, tot ik er achter kwam dat de drivers indertijd nog steeds niet goed met VR overweg kon. Ik wilde rustig wel wat anders proberen. Inmiddels nog steeds geen andere kaart.
laurxp @ManIkWeet3 april 2024 18:50
AMD is een hardware-bedrijf, dat op AI gebied flink achter loopt op de concurrentie. De informatie die ze vrij geven heeft nul waarde voor hun concurrentie, maar door een open platform aan te bieden kunnen ze wel klanten aantrekken die een custom applicatie willen ontwikkelen op een niveau dat onmogelijk is met een gesloten platform.
ashwin911 3 april 2024 19:39
Wedden dat als ROCm eenmaal redelijk word omarmt door de community dat dit de vervanger word voor OpenCL. De Khronos group deed dit al met AMD's Mantle API en rebrande het tot Vulkan.

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