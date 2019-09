EU-hof: Google hoeft zoekresultaten niet wereldwijd op verzoek te verwijderen

Google hoeft het 'recht om vergeten te worden' niet wereldwijd toe te passen. Links naar informatie die gebruikers verwijderd willen hebben moeten alleen in Europa worden verwijderd, concludeert het Europees Hof van Justitie in een langlopende rechtszaak.

De rechtszaak was in 2015 aangespannen door de Franse privacywaakhond CNIL. Die eiste dat Google bepaalde foutieve of schadelijke pagina's uit de zoekresultaten op verzoek verwijderde. Google deed dat, maar alleen voor Europese gebruikers. CNIL vond dat Google de resultaten wereldwijd moest blokkeren, en legde Google een boete van 100.000 euro op voor de 'overtreding.' Google ging daartegen in beroep en vocht de uitspraken aan tot aan het hoogste Europese rechtsorgaan. Het Europees Hof van Justitie spreekt zich nu uit in het voordeel van Google.

"Er is op dit moment in het Europees recht geen verplichting voor een zoekmachinemaker om een 'de-referentie' door te voeren op alle versies van zijn zoekmachine", staat te lezen in de uitspraak. "Hij is daartoe wel verplicht voor alle lidstaatspecifieke versies en dient maatregelen te nemen om internetgebruikers te ontmoedigen om vanuit een van de lidstaten toegang te zoeken tot de betreffende links die worden weergegeven op de niet-EU-versies van die zoekmachine." Het Hof voegt daaraan toe dat het niet verboden is dergelijke 'de-referenties' door te voeren.

De uitspraak is een nieuwe stap in de jarenlange strijd om het 'recht op vergetelheid.' Dat bestaat sinds 2014, toen het Europees Hof ook al een uitspraak deed. Het Hof concludeerde toen dat een Spaanse man het recht had zijn naam uit de Google-zoekresultaten te laten verwijderen. Google heeft altijd gezegd dat het niet eerlijk is om zoekresultaten wereldwijd te verwijderen. Andere grote techbedrijven, waaronder Microsoft, Wikimedia en verschillende persvrijheidsorganisaties deelden die mening. Google gebruikte voor het verwijderen een geoblokkade voor Europese gebruikers. Dat betekent dat gebruikers met een vpn de blokkade relatief eenvoudig kunnen omzeilen.

Google zegt dat het sinds de invoering van het recht op vergetelheid 845.501 verzoeken heeft binnengekregen. Het zou gaan om in totaal ruim 3,3 miljoen url's, waarvan het bedrijf er 45 procent van heeft verwijderd. De uitspraak komt niet helemaal als verrassing. In januari adviseerde de advocaat-generaal van het Hof hetzelfde. Het Hof is niet verplicht zulk advies te volgen, al gebeurt dat in de praktijk wel vaak.