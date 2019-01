Adviseur EU-Hof: Google hoeft zoekresultaten niet op alle domeinen te schrappen

Google hoeft zoekresultaten die het verwijdert vanwege het Europese recht om vergeten te worden, niet op al zijn domeinen te verwijderen, maar alleen voor bezoekers binnen de EU. Dat adviseert de advocaat-generaal aan het Hof van Justitie.

Advocaat-generaal Maciej Szpunar zegt in zijn advies aan het Hof van Justitie dat zoekmachines alles zouden moeten doen dat in hun macht ligt om te voorkomen dat gebruikers die zich binnen de EU bevinden, zoekresultaten te zien krijgen die verwijderd moeten worden volgens het 'vergeetrecht'. Het verwijderen van de resultaten voor alle gebruikers wereldwijd gaat te ver, waardoor mensen via een vpn de resultaten in zoekmachines nog wel kunnen tegenkomen. Het advies van de advocaat-generaal is belangrijk, maar het Hof hoeft die niet te volgen. Dat gebeurt in veel gevallen wel.

Het Hof van Justitie, het hoogste rechtsorgaan in de Europese Unie, beslist binnen een paar maanden over de zaak van Google tegen de Franse privacyautoriteit CNIL. CNIL wil dat Google zoekresultaten wereldwijd verwijdert en gaf het zoekbedrijf een boete. Google is het niet eens met de Franse autoriteit en spande een zaak aan.

De advocaat-generaal zegt in een tweede advies aan het Hof van Justitie dat zoekmachines ertoe moeten worden verplicht verzoeken tot verwijdering van koppelingen naar internetpagina's met gevoelige gegevens systematisch in te willigen. Daarbij zou de exploitant van de zoekmachine verplicht moeten worden om een afweging te maken tussen het privacybelang, de vrijheid van meningsuiting en het recht van het publiek op toegang tot informatie. Daarmee wil de advocaat-generaal voorkomen dat Google in zo'n geval al te snel tot verwijdering overgaat en andere rechten onvoldoende beschermt.

Het Europese Hof sprak in mei 2014 uit dat personen het recht hebben om vergeten te worden en dat het daarom voor zoekmachines verplicht is om zoekresultaten te verwijderen als de privacy in het geding is. Kort daarna zette Google een formulier online waarmee een verwijderverzoek is in te dienen.