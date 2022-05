Gegevensbeschermingsautoriteit geeft Google 600.000 euro boete voor vergeetrecht

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft Google beboet voor 600.000 euro. Het internetbedrijf voldeed niet aan de eisen omtrent het 'recht om vergeten te worden'. Google liet de zoekopdrachten over een persoon staan, die daarop een klacht indiende bij de GBA.

De GBA begon een onderzoek naar Google nadat een man een klacht had ingediend. De man, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, had door zijn functie 'een rol in het openbare leven in België'. In zoekresultaten werd hij in verband gebracht met een politieke partij en in andere resultaten met 'een pesterijklacht die vele jaren geleden ongegrond is verklaard'. De man wilde dat Google die resultaten uit de zoekmachine zou verwijderen, maar het bedrijf weigerde. Google vond dat de informatie in het algemeen belang was en moest blijven staan.

Over de eerste klacht gaf de privacytoezichthouder Google gelijk. De informatie over vermeende banden met de politieke partij is ook volgens de GBA in het algemeen belang. Bij de andere klacht schoot Google echter 'ernstig te kort'. "Aangezien de verwijten gericht tegen de klager niet werden vastgesteld, oud zijn en waarschijnlijk ernstige gevolgen hebben voor de klager, moeten de rechten en belangen van de betrokkene prevaleren", schrijft de toezichthouder.

De volledige klacht beschrijft dat Google op drie manieren de privacywet overtreedt. Dat doet het bedrijf door de resultaten niet te verwijderen, maar ook door het besluit niet voldoende te motiveren en door het aanvraagformulier voor verwijdering niet transparant genoeg te maken. De GBA heeft Google ook opgedragen dat laatste te veranderen; de formulieren moeten duidelijker worden.

Google stelde als verweer ook dat de klacht was gericht aan de Belgische tak, maar dat juist het Amerikaanse moederbedrijf verantwoordelijk was. Daar ging de GBA niet in mee. "De activiteiten van Google Belgium en Google LLC zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de Belgische dochteronderneming kan bijgevolg aansprakelijk worden gesteld."

Google zegt in een reactie dat het in beroep gaat tegen de boete. "We werken sinds 2014 aan het recht om vergeten te worden in Europa en proberen een balans te vinden tussen de rechten op toegang van informatie en op privacy." Het bedrijf verwijst ook naar een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie. "We geloven niet dat deze zaak de criteria van het Hof over het schrappen van gepubliceerde journalistiek. De GBA dacht daar anders over. We willen het de rechter laten uitzoeken."

De boete komt in totaal neer op 600.000 euro. Dat is het hoogste boetebedrag dat de Belgische privacytoezichthouder tot nu toe heeft uitgedeeld voor een AVG-overtreding. De tot dan toe hoogste boete bedroeg 50.000 euro, voor rekening van provider Proximus. Google behaalde in 2019 een jaaromzet van 86,3 miljard euro.

Update: reactie van Google is toegevoegd.