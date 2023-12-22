Cablemod roept 12Vhpwr-adapters terug en raadt klanten aan ze te verwijderen

Cablemod start een terugroepactie voor de 12Vhpwr Angled Adapter V1.0 en V1.1 met hoeken van 90 en 180 graden. Het bedrijf zegt dat gebruikers direct moeten stoppen met het gebruik van deze adapters.

Volgens Cablemod gaat het om een 'vrijwillige terugroepactie' met het oog op veiligheid, maar het bedrijf zegt nadrukkelijk dat gebruikers moeten stoppen met het gebruik van de vermelde 12Vhpwr-adapters. De adapters mogen niet verwijderd worden als de pc ingeschakeld is en gebruikers moeten ook na het uitschakelen van de pc even wachten totdat de adapter is afgekoeld. De varianten met connectors in hoeken van 90 en 180 graden worden teruggeroepen. Het bedrijf zegt contact op te nemen met getroffenen. Klanten kunnen ook zelf via de supportpagina contact opnemen met het bedrijf.

De V1.1-adapters werden onlangs gratis uitgebracht ter vervanging van de oorspronkelijke adapters, omdat de oorspronkelijke connectors ook al te warm zouden worden. Cablemod waarschuwt dat zowel nieuwe als oude 12Vhpwr-adapters 'los kunnen raken, oververhit kunnen raken en samen kunnen smelten met de gpu'. Het bedrijf schrijft: "We hebben vernomen dat sommige Cablemod 12Vhpwr Angled Adapter V1.1's mogelijk defect zijn." Het is niet duidelijk hoeveel incidenten het bedrijf heeft opgemerkt. Ook maakt het bedrijf niet bekend wat de problemen met de adapters veroorzaakt.

De relatief nieuwe 12Vhpwr-aansluiting combineert de gebruikelijke twaalfpinsstekker voor gpu's tot één kabel en was in 2022 veelvuldig in het nieuws vanwege incidenten waarbij de connector smolt. Hier schreef Tweakers destijds een achtergrondverhaal over. De incidenten deden zich voor doordat de stekkers in veel gevallen niet goed aangesloten waren op de gpu, waardoor het volledige vermogen dat naar de videokaart moest, door te weinig pinnetjes liep. Adapters, onder meer die van Cablemod, moesten ervoor zorgen dat stugge 12Vhpwr-kabels in bepaalde hoeken goed aangesloten konden worden op de gpu's.