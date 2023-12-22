Cablemod roept 12Vhpwr-adapters terug en raadt klanten aan ze te verwijderen

Cablemod start een terugroepactie voor de 12Vhpwr Angled Adapter V1.0 en V1.1 met hoeken van 90 en 180 graden. Het bedrijf zegt dat gebruikers direct moeten stoppen met het gebruik van deze adapters.

Volgens Cablemod gaat het om een 'vrijwillige terugroepactie' met het oog op veiligheid, maar het bedrijf zegt nadrukkelijk dat gebruikers moeten stoppen met het gebruik van de vermelde 12Vhpwr-adapters. De adapters mogen niet verwijderd worden als de pc ingeschakeld is en gebruikers moeten ook na het uitschakelen van de pc even wachten totdat de adapter is afgekoeld. De varianten met connectors in hoeken van 90 en 180 graden worden teruggeroepen. Het bedrijf zegt contact op te nemen met getroffenen. Klanten kunnen ook zelf via de supportpagina contact opnemen met het bedrijf.

De V1.1-adapters werden onlangs gratis uitgebracht ter vervanging van de oorspronkelijke adapters, omdat de oorspronkelijke connectors ook al te warm zouden worden. Cablemod waarschuwt dat zowel nieuwe als oude 12Vhpwr-adapters 'los kunnen raken, oververhit kunnen raken en samen kunnen smelten met de gpu'. Het bedrijf schrijft: "We hebben vernomen dat sommige Cablemod 12Vhpwr Angled Adapter V1.1's mogelijk defect zijn." Het is niet duidelijk hoeveel incidenten het bedrijf heeft opgemerkt. Ook maakt het bedrijf niet bekend wat de problemen met de adapters veroorzaakt.

De relatief nieuwe 12Vhpwr-aansluiting combineert de gebruikelijke twaalfpinsstekker voor gpu's tot één kabel en was in 2022 veelvuldig in het nieuws vanwege incidenten waarbij de connector smolt. Hier schreef Tweakers destijds een achtergrondverhaal over. De incidenten deden zich voor doordat de stekkers in veel gevallen niet goed aangesloten waren op de gpu, waardoor het volledige vermogen dat naar de videokaart moest, door te weinig pinnetjes liep. Adapters, onder meer die van Cablemod, moesten ervoor zorgen dat stugge 12Vhpwr-kabels in bepaalde hoeken goed aangesloten konden worden op de gpu's.

Cablemod 12Vhpwr
Instructie van fabrikant over aansluiten 12Vhpwr-connectors. Bron: Cablemod

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 15:14 73

22-12-2023 • 15:14

73

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Reacties (73)

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Woodsnaps 22 december 2023 15:20
Grappig, las op Reddit dat iedereen die ook maar iets over bovenstaande issues wist te melden in de Cablemod subreddit, meteen een flinke perma ban kreeg op die subreddit.. apart hoe dit zich heeft ontwikkelt nu:)
jellybrah @Woodsnaps22 december 2023 15:21
Tsja doofpotpraktijken zie je overal terug
flippy @jellybrah23 december 2023 01:19
het is beetje overtrokken. er zaten/zitten een enorme berg zeikers en trollers daar en moderators hebben gewoon een dagtaak om de vervuiling tegen te gaan omdat de "serieuze" topics compleet ondergesneeuwd raakten. de mods zijn noodgedwongen met de banhamer gaan zwaaien om het een beetje bruikbar subreddit te houden.

[Reactie gewijzigd door flippy op 23 juli 2024 23:47]

Creesch @Woodsnaps22 december 2023 15:57
Zijn de mods op die subreddit ook medewerkers van cablemod? Ik zeg niet dat het niet klopt, maar 9 van de 10 keer mist er een hoop context bij verhalen waar mensen gebanned worden. Zo zou het zo kunnen zijn dat er al een centrale thread was voor dit issue, maar dat een paar mensen er op stonden om allemaal losse drama posts te maken. Om maar een voorbeeld te noemen.
Woodsnaps @Creesch22 december 2023 15:58
De Mods zijn medewerkers van het bedrijf:)
Commendatore @Woodsnaps22 december 2023 16:59
Wordt het, als dit echt zo is, niet eens tijd dat Reddit tegen dat soort acties gaat optreden? Een permanente ban omdat je iets hebt gezegd dat een bedrijf niet aanstaat, is toch wel een behoorlijke ontsporing namelijk.
latka @Commendatore22 december 2023 17:50
Haha. Dit is reddit. Die luisteren niet naar hun gebruikers.
Juliuth @latka22 december 2023 23:41
Haha. Dit is (vul hier elk willekeurig online forum o.i.d in met moderators). Die luisteren niet naar hun gebruikers.
familyman @Juliuth23 december 2023 09:10
Het scheelt dat de meeste gebruikers ook niet naar elkaar luisteren
jackyallstar @familyman23 december 2023 22:10
That's like your opinion man:p
Dennism
@Commendatore22 december 2023 19:34
Ik ken deze situatie niet, dus kan hier niet direct op oordelen of hier inderdaad mensen gebanned zijn omdat ze iets zouden zeggen dat het bedrijf niet aanstaat of dat er bijvoorbeeld sprake was van het publiceren van een boodschap die nog niet bevestigd is, of dat er bijvoorbeeld een 'megathread' is, maar bepaalde users losse nieuwe threads blijven plaatsen. Ik kan me goed voorstellen dat bij een door een bedrijf gerunde subreddit dat deze laatste opties immers niet iets is waar ze happig zijn, maar ook op diverse community ran subreddits zal dat simpelweg onwenselijk gedrag zijn.

De vraag is dan of het nu nog steeds gebeurt, of dat de informatie na het beschikbaar komen van deze informatie nu wel vindbaar is op de subreddit.
The Reeferman @Commendatore22 december 2023 20:25
Naja, als het een subreddit is die beheerd word door de fabrikant dan moet je alleen de fabrikant daar op aankijken. De ban is ook alleen voor die subreddit.
Sp3ci3s8472
@Woodsnaps22 december 2023 15:43
Je wil natuurlijk geen fake nieuws. Tenminste dat is het argument wat je in andere sectoren dan hoort.
Aaargh! 22 december 2023 15:36
Is er iets specifieks aan het ontwerp van deze connector standaard dat het lastig maakt een goede kabel te maken?
CyBeR @Aaargh!22 december 2023 15:39
Ja. De pinnen zijn vrij klein en de kabels zelf vaak vrij stug, dus het is betrekkelijk makkelijk om ze net niet helemaal fatsoenlijk contact te laten maken waardoor je dit probleem krijgt.
WillySis @CyBeR22 december 2023 16:31
En er ontbreekt een clipje wat vast moet klikken en de kabel vervolgens ook goed op zijn plaats moet houden. Door de stugge kabel kan er spanning (trek) op de connector komen te staan en kan de connector iets los komen te zitten.
Verwijderd @WillySis22 december 2023 16:52
En zelfs als het clipje wel clipt kan je alsnog de kabels een stukje los trekken.
WillySis @Verwijderd22 december 2023 17:30
Als een connector goed is ontworpen zit de kabel goed zolang het clipje vastzit. Er is vaak nog een klein beetje speling toegestaan, zonder dat de verbinding tussen de pinnetjes daar onder te leiden heeft.
Verwijderd @WillySis22 december 2023 19:55
En dat is bij deze connector dus niet het geval.
MatthijsBoog @Aaargh!22 december 2023 15:54
De makkelijkste oplossing zou zijn om aan de uiteindes 2 clipjes te hebben ipv 1 in het midden, want er is nu teveel speling waardoor de connector niet altijd recht blijft zitten. Dat samen met de relatief hoge stroomsterkte zorgt voor de problemen denk ik.
Blorgg @MatthijsBoog22 december 2023 16:59
De makkelijkste oplossing zou zijn om aan de uiteindes 2 clipjes te hebben ipv 1 in het midden, want er is nu teveel speling waardoor de connector niet altijd recht blijft zitten. Dat samen met de relatief hoge stroomsterkte zorgt voor de problemen denk ik.
De makkelijkste oplossing is natuurlijk om de reeds bestaande en bewezen PCI-e stekkers te blijven gebruiken. Hoeft men helemaal geen nieuwe stekker te maken en dan hoef je je ook geen zorgen te maken dat je GPU van duizend euro of meer schade oploopt bij normaal gebruik.
MatthijsBoog @Blorgg22 december 2023 19:26
Daar ben ik het zeker mee eens, maar voor het nieuwe ontwerp zou een extra clipje een goede verbetering zijn.
familyman @MatthijsBoog23 december 2023 09:12
Daarnaast, een clipje om het clipje te vergrendelen.

En een schuifje. Gewoon omdat het kan.
Markus_Pardoes 22 december 2023 15:22
Heeft dit bedrijf ook voor 3rd party kabels gemaakt?

Zoals voor corsair, ASUS, seasonic etc.

Want bij sommige van deze PSU boeren krijg je er een specifieke kabel bij voor 12Vhpwr.
Scherpenseel @Markus_Pardoes22 december 2023 15:40
Ja hebben ze, maar dat is niet waar dit artikel over gaat. Dit gaat over de 90 / 180 graden adapters om de hoek voor de kabel makkelijker te maken.
Markus_Pardoes @Scherpenseel22 december 2023 16:34
Ah. Ja. Dat zie ik nu dat het om die specifiek gaat, was geen foto er van in het artikel, alleen de kabel.

Want je word makkelijk in verwarring gebracht dat de een het een adapter noemt. Ander een adapter kabel en de ander alleen een kabel.
timeraider 22 december 2023 16:32
Mijn GPU was bij de 1.0 versie al gesmolten (Alleen powerconnector dus kostte niet teveel om te repareren), maar daarom toen de 1.1 versie uit kwam waarschuwde ik mensen al.
Ik ga nu alvast zeggen... als ze met een 1.2 komen... NIET KOPEN.
Die cablemod 180 graden connectors zijn elke keer zo gammel en goedkoop materiaal als het maar zijn kan.
Heb nu een tijdje een duurdere van thermalgrizzly erin zitten en die voelt alleen al 4 keer zo zwaar. Blijft ook gewoon koel tijdens gebruik.
Hackus @timeraider22 december 2023 19:55
Mijn GPU was bij de 1.0 versie al gesmolten (Alleen powerconnector dus kostte niet teveel om te repareren), maar daarom toen de 1.1 versie uit kwam waarschuwde ik mensen al.
Ik ga nu alvast zeggen... als ze met een 1.2 komen... NIET KOPEN.
Die cablemod 180 graden connectors zijn elke keer zo gammel en goedkoop materiaal als het maar zijn kan.
Heb nu een tijdje een duurdere van thermalgrizzly erin zitten en die voelt alleen al 4 keer zo zwaar. Blijft ook gewoon koel tijdens gebruik.
Het gaat om 12VHPWR Angled Adapters, V1.0 & V1.1

Dear Hardware Community:

It has come to our attention that certain CableMod 12VHPWR Angled Adapter V1.1s may be defective. We have since decided to discontinue sales of our angled adapters. We will be conducting a voluntary safety recall for all CableMod 12VHPWR 90 ̊ and 180 ̊Angled Adapters V1.0 and all CableMod 12VHPWR 90 ̊ and 180 ̊ Angled Adapters V1.1 because of the potential risk that the male connector could become loose, overheat, and melt into the GPU.

This recall will apply only to our angled adapters and will not affect our angled cables.

We will be sending out an official notice of, and full details for, our voluntary safety recall in the upcoming days. In the meantime, owners of the CableMod 12VHPWR V1.0 and V1.1 Angled Adapters should STOP USING THEM IMMEDIATELY. Please do not touch the adapters while your system is running. Power down your system and wait until the adapter has had adequate time to cool down before handling.

Please reach out to our customer service if your GPU has been affected by a failed V1.0 or V1.1 angled adapter and we’ll help you out. https://cablemod.com/support/

We apologize for inconveniencing our loyal customers. We hope that you will let us make it up to you in the future.

Your friends at CableMod
JinShepard @Hackus23 december 2023 10:01
Krijgen we ons geld wel terug, inclusief verzendkosten denk je?
Hackus @JinShepard23 december 2023 15:16
Krijgen we ons geld wel terug, inclusief verzendkosten denk je?
Indien je koopt als consument wel, dan is er een non-conform goed geleverd, blijkt nu.
DennisD1973 @timeraider22 december 2023 17:22
Bedoel je deze: Thermal Grizzly WireView GPU 1x12VHPWR Normal?

Denk dat ik die ook maar ga bestellen... wel prijzig maar goed een GPU met schade is nog erger.
Roel1966 22 december 2023 22:29
Uit ervaring weet ik dat ook voorheen die 6 en 8 pins PCI-E connectoren best wel stroef waren bij het insteken vooral bij nieuwe kaarten en connectoren. Zelf deed ik altijd dubbel checken en lette er altijd goed op dat de connector helemaal ingestoken zat. Teste dat atlijd met een vingernagel aan de rand van de connector of daar dus geen opening meer was.

Maar ja, enerzijds goed dat Cablemod die terugroepactie doet maar toch denk ik wel van had men dit niet beter al van te voren kunnen checken. En ja ander punt is dat je je kan afvragen waarom videokaarten juist steeds meer stroom zijn gaan verbruiken.
William/Ax3 @Roel196622 december 2023 23:06
Meer (soorten) en extra cores meer transsistors grotere dies dus need more powah. Kijk ook maar naar de intel cpu's die vragen ook weer meer

Ik ben idd weg gegaan van de adapter en heb er een 90degree kabel ingedrukt voelt wat veiliger aan. Ik wil nog naar een atx 3.1 psu over gaan stappen als die er zijn aangezien die ook weer aanpassingen hebben tov 3.0

[Reactie gewijzigd door William/Ax3 op 23 juli 2024 23:47]

Roel1966 @William/Ax322 december 2023 23:21
Meer (soorten) en extra cores meer transsistors grotere dies dus need more powah.
Ja, maar het gaat wel finaal in tegen dat we zoveel mogelijk energie moeten besparen. En ja, kijk je b.v. naar de Apple M1, M2 en M3, krachtige soc's die niet veel energie verbruiken dus het kan blijkbaar wel.
en heb er een 90degree kabel ingedrukt voelt wat veiliger aan
Zou het zelf dan meer doen voor het kabelmanagement en je niet direct zo'n uitstekende kabel daar hebt hangen.
William/Ax3 @Roel196623 december 2023 14:44
Ze doen ook meer perf/watt maar gpu scaled gewoon ook met meer corers daarnaast heb je ook tensor cores erbij en die cores wat framegen gebruikt. Dat kan je niet aansturen met 0 stroom

Leuk dat je apple aangeeft maar dat is geen x86 maar arm. En die gaan hier ook tegen aan lopen. Kijk ook maar naar telefoons die accus worden ook steeds groter goh waarom zou dat zijn :) Kleiner procede helpt idd voor je perf per watt maar je moet ook vertical gaan schalen aka meer in de chip gaan proppen en ook als je ze hoger gaat clocken het kost dan gewoon meer energie. Vergelijk de 40serie met bv de 10serie dan zie je echt wel dat ze per per watt beter zijn. Alleen zitten er nu dus ook 2 extra soorten cores in voor nieuwe tech en meer cores en ze klokken stuk hoger.

Het is simpel ja wellicht kost het 2x meer stroom maar als je 4 maal de performence eruit haalt is het effectief toch beter per watt :).

Gaan ze hiermee op gegeven momemt vast lopen yep hoe ze dat gaan oplossen? Das de vraag omdat je niet eeuwig meer watt kan gaan vragen.
Roel1966 @William/Ax323 december 2023 18:56
Leuk dat je apple aangeeft maar dat is geen x86 maar arm.
Dat weet ik maar ze hebben de software dusdanig aangepast dat die ook met desktop apps gewoon werkt.
Het is simpel ja wellicht kost het 2x meer stroom maar als je 4 maal de performence eruit haalt is het effectief toch beter per watt :).
Ja toch als je b.v. kijkt naar een Intel i5 12600 K die ik zelf heb dan, 6 P cores en 4 E cores, maar het verbruik daarentegen laag is, of relatief laag dan. Zeker is het een ander verhaal dan bij de high-end cpu's die dan al gauw tegen de 250 watt aan verstoken.
Gaan ze hiermee op gegeven momemt vast lopen yep hoe ze dat gaan oplossen? Das de vraag omdat je niet eeuwig meer watt kan gaan vragen.
Absoluut gaan ze hiermee vast lopen vooral als je toch kijkt naar de strengere milieu-eisen. Maar ik denk dat vooral veel te behalen valt door de software efficienter te programmeren. Men is lange tijd wat te verwend geweest, goedkoop intern geheugen, snelle cpu's etc....
bantoo 22 december 2023 15:27
Oei, wel een probleem om zo in het nieuws te komen met een bedrijfsnaam als "CableMod". Welke speler in de 12VHPWR markt heeft tot nu toe nog geen blunder begaan?
Caelestis @bantoo22 december 2023 16:31
Intel?
Ch3vr0n @Caelestis22 december 2023 21:07
Die gebruiken bij mijn weten voorlopig geen 12VHPWR maar 8pin en/of 6pin PEG connectors, zelfs op hun momenteel zwaarste "A770"

link
Caelestis @Ch3vr0n22 december 2023 21:51
Geen directe 12VHPWR maar wel ATX12VO
Andere aanpak zelfde resultaat en vooral ontwikkeld door Intel.
Ch3vr0n @Caelestis24 december 2023 13:20
ATX12VO is iets compleet anders, je kan dat niet vergelijken met 12VHPWR. ATX12VO is een nieuwe standaard ontwikkeld door Intel om het VOLLEDIGE MOEDERBORD op 12V te laten draaien. Dus gedaan met 3.3 en 5v omvormers. Enkel nog 12V, heeft niks met de 12VHPWR verbinding te maken.
Caelestis @Ch3vr0n24 december 2023 14:26
Als je een probleem ziet met de aanpak waarom engineer je dan niet iets wat beter werkt dan met gevoelige stekkers?
Die 12VHPWR is niet aanwezig in het ATX12VO standaard.
De doel is leveren van stroom aan een GPU. Niet wie de beste plastic stekker kan maken.
Ch3vr0n @Caelestis24 december 2023 22:10
Dat kan goed zijn, maar de discussie hier gaat op 12VHPWR en ja die hele connector trekt op geen meuk. Jij betrok er Intel en 12VO standaard bij, die totaal niet relevant is in deze discussie.
Caelestis @Ch3vr0n25 december 2023 00:19
Het ging om wie er allemaal fouten mee gemaakt hebben. Tot zover heeft Intel de fouten niet gemaakt door het gewoon niet te gebruiken. Ze hebben een andere visie voor hetzelfde onderwerp.
Toegegeven kan je vooralsnog ATX12VO alleen nog in server toepassingen vinden maar het komt vanzelf wel naar de consument toe.
Intel heeft vaak genoeg fouten gemaakt in van alles maar 12VHPWR is daar niet 1 van.
Mitsuko 22 december 2023 15:52
Verrassend gezien hoeveel werk ze hier al aan hebben gehad. Er lijkt toch iets fundamenteel erg lastig te zijn aan deze connector - in principe zou alles goed moeten gaan, maar in praktijk lijken de marges toch net wat aan de kleine kant te zijn voor productie op grote schaal.
DennisD1973 22 december 2023 16:03
Wel balen… zijn ook best prijzig die adapters bij Cablemod en het duurde lang voordat ze uiteindelijk geleverd werden…

Heb zelf een ‘Chinese’ variant in mijn pc zitten zal die dan ook maar verwijderen. Wel jammer staat een stuk beter met een haaks verloop stukje.
Hackus @DennisD197322 december 2023 16:38
Wel balen… zijn ook best prijzig die adapters bij Cablemod en het duurde lang voordat ze uiteindelijk geleverd werden…

Heb zelf een ‘Chinese’ variant in mijn pc zitten zal die dan ook maar verwijderen. Wel jammer staat een stuk beter met een haaks verloop stukje.
smelten de Chinese kabels van je kerstverlichting eens niet, moet je weer uitkijken voor je PCIe kabel :D
DennisD1973 @Hackus22 december 2023 16:41
:P

Klopt inderdaad... maar als ik moet kiezen dan liever smeltende Kerstverlichting.

Net mijn adapter verwijderd en nu zit ik weer met ruim gekrulde kabel in mijn case |:(
Xfade 22 december 2023 16:58
Ik heb de V1 gekocht en goed aangesloten. Toen kreeg je de mail dat het mogelijk onveilig was, en dat ter zijne tijd je een code kreeg om een v1.1 gratis te krijgen. Dit toen gedaan. Maar die zit nog in het doosje.
Nu weer zo'n actie waar je dus waarschijnlijk weer één kan krijgen.

Alleen vind ik het probleem dat je elke keer 15,- aan verzendkosten moet betalen. Dat zou dan de 3e keer worden, dit maakt een dure adapter wel extra duur.

Om mijn kast te kunnen sluiten moet ik wel een adapter gebruiken, de (nvidia) kaarten zijn zo hoog geworden.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 23:47]

Moogles 22 december 2023 21:04
Ik heb ook een 12VHPWR 90 graden adapter gebruikt. Op een gegeven moment kreeg ik een e-mail met het advies om deze niet meer te gebruiken en een uitnodiging voor hun 'early adopter' programma (een kortingscode voor een gratis nieuwe adapter, of een kabel). Blijkt dat ik wel weer opnieuw verzendkosten moest betalen, waardoor ik dus uiteindelijk 30+ euro verzendkosten moest betalen voor een vervangende kabel. Bewaar aangetekend bij support, maar nul op het rekest. Tegelijkertijd wel jan en allemaal gratis adapters en kabels aanbieden op Reddit om goodwill te kweken. Voor mij nooit meer Cablemod; super matige kwaliteit die je ook op Ali kan kopen voor een fractie van de prijs.

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