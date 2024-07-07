EC wil weten of aanbevelingssystemen van Amazon voldoen aan DSA-regels

De Europese Commissie heeft een informatieverzoek naar Amazon gestuurd. De toezichthouder wil weten of de aanbevelingssystemen van de webshop voldoen aan de Digital Service Act-regels. Op basis van de gegeven informatie wordt bepaald of er vervolgstappen genomen gaan worden.

Amazon heeft tot 26 juli de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren, schrijft de Europese Commissie. De techreus moet 'gedetailleerde informatie' geven over de transparantie van zijn aanbevelingssystemen. Het gaat onder meer om de 'productiefactoren, functies, signalen en metagegevens met betrekking tot zulke systemen'. Ook moet Amazon aantonen dat gebruikers een opt-outoptie hebben, zodat hun gegevens niet worden gebruikt voor de aanbevelingssystemen.

Verder moet Amazon informatie verstrekken over verschillende onderdelen van de Ad Library-api van zijn webshop. Met deze api kunnen EU-gebruikers gedetailleerde informatie krijgen over online advertenties op het platform. Eerder dit jaar werd Amazon door de Europese Commissie verplicht om zo'n Ad Library beschikbaar te stellen.

Als uit de gegeven informatie blijkt dat Amazon op bepaalde aspecten mogelijk niet aan de DSA voldoet, zou de EC een formeel onderzoek naar het bedrijf kunnen openen. Amazon riskeert dan een boete van maximaal zes procent van zijn wereldwijde jaaromzet. In een reactie aan Reuters laat de techreus weten dat 'we dit verzoek bekijken en nauw samenwerken met de Europese Commissie'.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 07-07-2024 12:17 45

07-07-2024 • 12:17

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Reacties (45)

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Littlemarc 7 juli 2024 12:26
Vraag. Deze 6% van de wereldwijde omzet is voor een beursgenoteerd bedrijf makkelijk op te zoeken als de EC een boete wilt uitdelen maar hoe doen ze het bij een privaatbedrijf als X? Deze hoeft hun omzetcijfers niet wereldkundig te maken.

Hoe weet de EC hoeveel ze kunnen beboeten? Is het dan net een fiscale boete waar ze gewoon je omzet/winst schatten en is het aan jou om in verweer te gaan?
GertMenkel
@Littlemarc7 juli 2024 13:57
Ze kunnen de accountants gewoon om die gegevens vragen. Als ze gepakt worden op willens en wetens liegen, riskeren ze persoonlijk bij de Accountantskamer voor de tuchtrechter te moeten verschijnen. Die mensen kunnen uit hun ambt gezet worden als ze hun plichten niet nakomen. Los daarvan is iedereen die bij dit soort zaken tegen de staat/rechter liegt natuurlijk kanshebber voor een juridische procedure.

Bedrijven kunnen wel hun boekhouding onmogelijk complex maken met dochterbedrijven en holdings verspreid over de hele wereld zodat de overheid moeite heeft met het juiste bedrijf de juiste boete opleggen, maar regelrecht liegen is meestal geen goed idee, daar eindigen bedrijfsboetes en beginnen gevangenisstraffen.
Littlemarc @GertMenkel7 juli 2024 17:40
De accountant zal de EU niks verstrekken qua gegevens dat zich buiten de EU afspeelt.

De Brwziliaanse accountant heeft nul verplichting de EU te voorzien van cijfers die betrekking hebben op winst/verlies/omzet dat is behaald in Brazilië. Je mag wel de Europese cijfers of cijfers die je aan de EU moet verstrekken om aan internationale verdragen te voldoen.
kiang @Littlemarc8 juli 2024 12:32
Dat klopt simpelweg niet:

1. cijfers van Brazilie worden niet gevraagd, het gaat hier om de globale cijfers. Daarbij is het dus irrelevant of die omzet uit Brazilie of uit Tadzjikistan komt.
2. opsporingsdiensten mogen in vele gevallen zeker wel gegevens uit andere gebieden opvragen: als jij belastingvrijstelling aanvraagt omdat je zogenaamd grote kosten hebt buiten de EU in een land waarmee een belastingovereenkomst is gesloten, dan moet je dat staven.

Ik moet ook gewoon de belastingdienst gegevens verstrekken voer mijn buitenlandse rekeningen. Als ik jouw slechte advies volg en zeg "nee hoor, da's buiten jouw landsgrenzen dus dat gaat je niets aan' lacht de belastingdienst me gewoon vierkant uit, en terecht.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:50]

Tintel @GertMenkel8 juli 2024 10:57
Je hebt helemaal gelijk maar het blijft een bijzonder verhaal: je vraagt aan accountants die worden betaald door het bedrijf (en niet door de overheid) om iets te vertellen wat de klant liever niet bekend wil maken....
En de accountant is weer afhankelijk van de boekhouders - die ook op de payrol van dat bedrijf staan....
Dus je hoeft niet eens te liegen - ergens wat 'fout' invoeren is voldoende (gechargeerd natuurlijk - het is redelijk ingewikkeld).

Kijk hoe het bij particulieren gaat: indien je een werkgever + bank hebt dan zijn al je inkomstengegevens bekend. Niets geen externe partijen die controles doet / gegevens invoert...
downtime @Littlemarc7 juli 2024 12:50
Deze 6% van de wereldwijde omzet is voor een beursgenoteerd bedrijf makkelijk op te zoeken als de EC een boete wilt uitdelen maar hoe doen ze het bij een privaatbedrijf als X? Deze hoeft hun omzetcijfers niet wereldkundig te maken.
Ze hoeven het niet wereldkundig te maken maar de belastingdienst zullen ze wel moeten informeren. Dus het is bekend.
Littlemarc @downtime7 juli 2024 13:16
Wereldwijde omzet !!!

De EC heeft geen toegang tot IRS gegevens of wel soms?
jdh009 FP ProMod
@Littlemarc7 juli 2024 14:49
En jij gaat er vanuit dat er geen jaarlijkse financiële rapportages zijn ingeleverd, geen samenwerking en verdragen zijn tussen landen om deze kennis/informatie uit te wisselen en dat er geen (specifieke) informatieaanvragen gedaan kunnen worden om dit alles op te vragen?

Daarnaast kunnen ze altijd nog gebruik maken van openbare bronnen of forensische accountants inschakelen mocht zelfs uit bovenstaande geen goede conclusie komen.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 13:50]

Littlemarc @jdh0097 juli 2024 17:38
Deze rapportages die gaan over een gebied buiten de Europese Unie zal geen enkele accountant je verstrekken.

Je mag de cijfers hebben die betrekking hebben op de EU of cijfers die ze moeten leveren wegens verdragen met de EU.

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 22 juli 2024 13:50]

jdh009 FP ProMod
@Littlemarc7 juli 2024 18:30
Dat klopt niet helemaal. Accountants van multinationals kunnen zeker rapportages verstrekken over gebieden buiten de EU, vooral als dat vereist is door regelgeving, aandeelhouders, of andere belanghebbenden. Bovendien zorgen internationale verdragen en overeenkomsten, zoals de Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs), ervoor dat bepaalde gegevens tussen landen worden uitgewisseld. Dus als er juridische of contractuele verplichtingen zijn, kan die informatie best beschikbaar worden gesteld.

Zijn ze terughoudend? Vast, maar kijk naar het onderzoek van de EC omtrent Gazprom vanwege vermeende oneerlijke concurrentiepraktijken en misbruik van marktmacht in Centraal- en Oost-Europa. Tijdens dit onderzoek werkte de EC samen met de Russische autoriteiten en andere internationale partners om informatie te verkrijgen over Gazprom's activiteiten buiten de EU.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 13:50]

Tintel @jdh0098 juli 2024 10:58
mocht zelfs uit bovenstaande geen goede conclusie komen.
En dat beoordelen ze dan op basis van wat? Een vermoeden?
R4gnax
@Littlemarc7 juli 2024 17:06
De EC heeft een opsporingsbevoegdheid en kan beslag leggen op de administratie.
Littlemarc @R4gnax7 juli 2024 17:45
Ik denk dat de Braziliaanse overheid bezwaar zou hebben als je op cijfers beslag komt leggen over omzet behaald in Brazilie voor een multinational die ook in de EU actief is.
jdh009 FP ProMod
@Littlemarc7 juli 2024 18:18
Roep je maar gewoon wat? Natuurlijk kunnen ze bezwaar maken, maar dat maakt een bedrijf in Brazilië nog niet vogelvrij. De Braziliaanse overheid heeft eigen wetten die bedrijven in Brazilië moeten volgen, en daar zitten ook wetten en regels tussen over hoe zij omgaan met internationale bedrijven. Dit betekent dat juridische acties zoals een Europese beslaglegging door de EC wel degelijk mogelijk zijn, maar dat deze acties moeten voldoen aan zowel Braziliaanse als Europese regelgeving om 100% effectief uitgevoerd te worden. De Braziliaanse overheid zou verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de beslaglegging in Brazilië, binnen het kader van internationale verdragen en samenwerkingsakkoorden. Vergelijk het met Ridouan Taghi die door de autoriteiten in Dubai is opgepakt op verzoek van Nederland...

Als de overheid niet meewerkt bij juridische acties zoals beslaglegging, zijn er legio alternatieve maatregelen zoals het aanpakken van internationale partners, het opleggen van sancties of blokkades, het toebrengen van reputatieschade, het inschakelen van internationale arbitrage en rechtszaken, of het aanpassen van wetten en regels om naleving te verbeteren en het daarna opnieuw proberen.

Als je denkt dat de EC geen tanden heeft, dan heb je het fout.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 13:50]

Littlemarc @downtime7 juli 2024 17:36
Ze hoeven de belastingdienst alleen te informeren over winst/verlies/omzet ten gevolge van operaties in dat land.

De rijksbelastingdienst weet niet hoeveel winst een privaat bedrijf maakt in Brazilië. Ze hebben alleen de Nederlandse cijfers.

Toch mag de EC beboeten op basis van de wereld omzet (gegevens die een Europese belasting autoriteit niet per se heeft).
evers97 @Littlemarc7 juli 2024 13:37
Denk dat ze dan zullen dwingen om deze gegevens te verstrekken, en indien ze dat niet doen dan volgt er een boete van €250.000 per dag. Maar weet niet of ze dat mogen doen.
jdh009 FP ProMod
@evers977 juli 2024 15:08
Die bevoegdheid heeft de EC om zo naleving van de EU-wetgeving af te dwingen. Hierdoor mogen ze informatie van bedrijven die actief zijn in de EU, en zelfs als het bedrijf buiten de EU gevestigd is, opvragen. Werken ze niet mee of voldoen ze niet aan de informatieverzoeken van de EC? Dan kunnen ze zoals je zelf al aangeeft dwangsommen opleggen.

Hebben bedrijven daar bezwaar tegen dan mogen ze dit aanvechten bij het Gerecht van de Europese Unie of het Europees Hof van Justitie. Maar de meeste werken of stribbelen mee.
Littlemarc @evers977 juli 2024 17:42
Dit is wat ik denk ja.

Ze noemen gewoon een wild getal en onderbouwen die zo goed als mogelijk. Als je in verweer wil komen zal je iets daartegenover moeten zetten. Het Europees Hof van justitie zal dan beslissen wie de sterkste zaak heeft.
Frame164 @Littlemarc7 juli 2024 15:00
Hetzelfde zoals alle BVtjes en particulieren gecontroleerd kunnen worden. Als de overheid jou inkomen wil weten moet je dat ook geven. En als een bedrijf bewust een heel ondoorzichtig systeem heeft opgezet om te voorkomen dat helder wordt wat de omzet en winst zijn kan een overheid aannames doen. En dan ronden ze niet naar beneden af. Als je dan wilt protesteren tegen de aanname moet je met de billen bloot.
dmantione
@Littlemarc7 juli 2024 20:46
Privaat eigendom zegt niets over de rechtsvorm van de onderneming. Een N.V. kan in private handen zijn en een B.V. zal meestal in private handen zijn. Dat verandert niets aan de plicht de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Pas zodra het iets als een eenmanszaak of VOF wordt vervalt die plicht.

Ik betwijfel of X iets als een eenmanszaak is.
Littlemarc @dmantione7 juli 2024 21:34
Een Nederlands voorbeeld terwijl ik specifiek de “wereld omzet” wilde uitlichten.

X sinds de overname door Musk is niet verplicht Annual Reports to publiceren.
TechSupreme @Littlemarc8 juli 2024 01:44
Een privaatbedrijf moet nog steeds boekhouding bijhouden en aangiftes doen. Als een bedrijf niet vrijwillig meewerkt of zelfs liegt dan zijn er genoeg opties om die informatie elders te krijgen.

En ook al komt het niet via normale bronnen naar buiten, bij zulke grote organisaties kan je dat soort dingen onmogelijk geheim houden. Iemand ergens lekt het toch wel.

Als ze liegen en ze worden betrapt dan zijn helemaal het haasje, want dan kan je mensen persoonlijk verantwoordelijk houden en dat betekent gevangenisstraffen.
TWyk @Littlemarc8 juli 2024 10:36
Ik denk dat er vrijwel geen private bedrijven zijn voor wie de DMA zal gelden.

Mocht dat echter het geval zijn dan kan de EU een redelijke onderbouwde schatting doen van de wereldwijde omzet en dan is het aan de tegenpartij om deze schatting aan te vechten met de feitelijke omzetgegevens.
hexeye 7 juli 2024 12:51
6% omzet is heel erg veel. Amazon gaat dan verlies ipv winst draaien als ik even snel google.
wildhagen
@hexeye7 juli 2024 12:57
De netto-omzet van Amazon in 2023 was 575 miljard dollar (bron). Daarmee zou de boete kunnen oplopen tot 34.5 miljard dollar.

Dat doet inderdaad pijn, dat zijn geen fooien meer, ook niet voor zo'n groot bedrijf als Amazon.

Let op dat die 6 procent dus een maximum is die opgelegd kan worden. Men kan dus ook een lager percentage opleggen in eerste instantie.
Littlemarc @wildhagen7 juli 2024 17:51
Lager opleggen mag maar dan creeer je wel een precedent dus moet je vanaf heden iedereen in een vergelijkbaar geval gelijk behandelen en mag je dus niet meer direct op de max van 6% zitten.

Je schept dan ambiguïteit in de wet. Direct de 6% opleggen zorgt voor minder problemen in de toekomst.
watabstract 7 juli 2024 12:59
Goeie zaak. In Nederland met name bestaan genoeg alternatieven voor Amazon maar in veel andere landen is dat helaas niet het geval. Spanje bijv kent geen serieuze eigen online shops. Amazon heeft die markt al min of meer geclaimd. Overigens ligt daar nog wel een flinke groeimarkt voor bijv bol.com en verschillende grotere elektronicawinkels maar helaas leveren die meestal (nog) niet over de grens. Ik hoop dat we daar de komende jaren nog flink wat zien verschuiven want met Amazon in Europa mag het wel een tandje minder. En dat dat kan, heeft met name de Nederlandse markt wel bewezen.
Maurits van Baerle
@watabstract7 juli 2024 13:16
Ik weet het niet zeker maar die Nederlandse situatie kan prima komen doordat Amazon zo laat naar Nederland kwam. Dat belooft dan niet veel goeds voor Nederland.
watabstract @Maurits van Baerle7 juli 2024 13:53
Dat is denk ik omgedraaide causaliteit in je redenering. Amazon kwam zo laat omdat Nederland al een sterke online markt had. Volgens mij is het ook nog steeds geen volwaardige website maar een vertaling van de Duitse tak maar ik kan het mis hebben. Hoe dan ook blijft Amazon in Nederland vooralsnog een vrij kleine speler en ik zie dat niet zo snel veranderen.

Nederland heeft al behoorlijk lang een volwassen online markt. Al aan het begin van de eeuw had je ruime keus, en ontstonden er naast de tweakers pricewatch ook platforms voor andere koopwaar zoals kieskeurig. Dat kwam mede doordat meerdere klassieke winkels al snel online gingen.

Nu ik er zo over nadenk heeft Nederland misschien wel een meer volwassen online markt zelfs dan Amerika waar Amazon heer en meester is. Nederland is heel pluriform. In landen waar Amazon domineert heb je praktisch 1 plek waar je koopwaar kunt vinden, en daar omheen wat marginale winkels met vaak niet al te beste websites. Als je daar zo over nadenkt dan ligt er wel nog een hoop voor het oprapen. 🤔
Lord Anubis @watabstract7 juli 2024 15:00
Kieskeurig.nl laat dure prijzen zien en bij een product verwijzen ze je door naar Bol.com, Amazon en coolblue. Ik zie dat niet als een marktplaats of een aankoop platform; eerder verkapt naar andere platforms waarmee ze een paar centen willen verdienen.
watabstract @Lord Anubis7 juli 2024 22:39
Dat is nu mogelijk zo maar lang geleden was het een behulpzame website. Nu zijn er genoeg alternatieve vergelijkingssites te vinden. Maar het feit dat die sites bestaan is een goed teken. Simpelweg omdat er veel plekken zijn waar je online terecht kunt voor een aankoop.
Xfade @watabstract7 juli 2024 15:33
De amazon.de site laat wel maar artikelen zien, en is uitgebreider op de product pagina's. Zoals meerdere artikelen geaggregeerd, kleurkeuzes, coupons. Waar op de nl kant men meestal de artikelen apart gelinked heeft, en men meer met korting werkt. Filters zijn ook uitgebreider. DE heeft ook meer retourdeals. Vind nl altijd een beetje een slap aftreksel van de duitse variant. Meestal zoek ik op de duitse site naar iets, en dan verander ik de url naar nl om te kijken of hij daar ook is (meestal vind je hem niet als je op de nl site zoekt) om dan prime te hebben.
Lord Anubis @Xfade7 juli 2024 23:22
Idem, soms zit je met de verzendkosten maar als je meerdere zaken koopt kom je via de Duitse zaak, ondanks via dezelfde verkoper, goedkoper uit en sneller geleverd. Of bestel soms via .uk.

Via Nederlandse bedrijven krijg ik wel eens, geopende of refurbished spul ondanks dat er nieuw bijstaat. Zelfde bedrijfjes doen dat ook bij Bol, maar altijd zelfde gedoe. Als ik eerlijk ben meer problemen via nl bedrijfjes dan via Ali of ebay.

Vroeger kocht ik ook veel via .com maar zie tegenwoordig veel wordt niet geleverd op jouw adres. Wel jammer.
Roel1966 @watabstract7 juli 2024 23:37
Volgens mij is het ook nog steeds geen volwaardige website maar een vertaling van de Duitse tak maar ik kan het mis hebben.
Dat zou best wel eens goed kunnen zijn want mij is opgevallen dat als je iets besteld en dan de bestelling volgt dat deze vaak dan naar Nederland gaat via een verzamelpunt in Duitsland. Maar ook als je via de Duitse website besteld dan hoef je niet apart in te loggen, dus ik denk dat dit aan mekaar is gekoppeld.
Frame164 @Maurits van Baerle7 juli 2024 15:03
Bol.com is maar een paar jaar jonger dan Amazon. Toen zij begonnen stelde Amazon ook nog niet zo veel voor. En specifiek voor Nederland: bol.com is destijds direct met een grote campagne begonnen dus de naamsbekendheid was er al heel snel.
wildhagen
7 juli 2024 12:23
Ik vind het goed om te zien dat de EU ook echt bezig is met het naleven van de DSA- en DMA-regelgeving, en dat het dus geen papieren/tandeloze tijger is. Hopelijk blijft men dit beleid in de toekomst ook doorzetten.

De consument, en de concurrentie, is er immers bij gebaat dat bedrijven die onder de DSA en/of DMA vallen die naleven zodat er een open en eerlijk speelveld ontstaat.

In dit specifieke geval eerst maar eens afwachten wat Amazon als antwoord terugstuurt. Als alles in orde is, is er verder niets aan de hand. En als er wel iets mis is, dan lijkt een formeel te openen onderzoek me een goede volgende stap.
darknessblade 7 juli 2024 17:07
met hoe slecht Amazon's search system is, verwacht ik dat ze er niet aan voldoen.

Stel je zoekt naar een "Slow-cooker" de eerste 10+ pagina's zijn allemaal accessoires voor slowcookers [als je zoekt op prijs]

Ik denk dat dit eerder komt doordat sellers allerlij keywords toevoegen aan listings.

En dan heb je ook nog dat ze listings combineren, dus 10+ sellers op dezelfde pagina die hetzelfde item verkopen.

TOV aliexpress, waarbij je 1 listing hebt per item per seller.
dus als je 1 specifiek item zoekt kan je 20+ listings krijgen. met hetzelfde item
jpfx @darknessblade7 juli 2024 20:38
Dat zou alleen maar positief zijn omdat ze dan wellicht helemaal geen persoonlijke data gebruiken voor zo'n zoekopdracht maar enkel het zoekwoord gebruiken.
darknessblade @jpfx7 juli 2024 21:28
IDD, meeste is vooral van mijn eigen ervaring.

zelf gebruik ik amazon amper. mede omdat de search complete bagger is,
Vooral in mijn voorbeeld, als ik een aparaat zoek, wil ik niet eerst 30 pagina's van accesoires krijgen voordat ik de eerste "Slowcooker" krijg tussen 19/20 items van meuk.

Dit is vooral met sorteren op prijs. niet op aanbevolen.

en als ik Specifieke items wil zoals een SSD gebruik ik de tweakers search/price-watch.
als het dan goedkoper is bij een andere winkel, koop ik het liever daar dan bij amazon.
supersnathan94
@darknessblade8 juli 2024 00:20
Dit is vooral met sorteren op prijs.
Ebay heeft dat ook. En marktplaats ook.

Ik filter daarom vrij vaak toch eerst in een prijsrange die logisch lijkt.

Als ik zoek op mazda MX5, kan ik alles onder de 500€ immers links laten liggen. Dat zijn onderdelen of accessoires. Niet een volledige auto.
Tintel @darknessblade8 juli 2024 11:19
Allebei de websites hebben een beroerde zoekfunctie waarbij de resultaten worden beinvloed door factoren als onzichtbare keywords, (betaalde) relevantie verandering.

Bijv. letterlijk een term invoeren uit de artikel omschrijving van die website (en dan een behoorlijk unieke term natuurlijk) geeft soms nul resultaten....maar het artikel is wel dus verkrijgbaar op de site.

Dat is een groot probleem bij soort super-winkel-web-sites. Zij bepalen wat je wel/niet vindt.
Roel1966 7 juli 2024 23:44
Ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik een beetje immuun geworden ben voor al die aanbevelingen van eigenlijk al die webshops. Globaal oog ik er nog wel eens naar maar en pik er alleen nog uit wat mij dan nog interesseerd en waarvan ik denk van hmm, die prijs is wel interessant.

Maar ja, ook bij Amazon geld gewoon dat je op je hoede moet blijven en altijd eerst even rond moet gaan neuzen. Apart ook wel dat ik vaker wel aanbevelingen van Amazon in de mail krijg van producten die ik vlak van te voren gekocht heb.

Maar zoals anderen ook al schrijven hebben wij in NL misschien wel het geluk dat we hier qua webshops genoeg keuze hebben. Ik denk ook niet dat Amazon hier in NL tot een van de grootste spelers hoort zoals wel dan inderdaad in een land als Amerika.
CriticalHit_NL @Roel19668 juli 2024 07:43
Maar zoals anderen ook al schrijven hebben wij in NL misschien wel het geluk dat we hier qua webshops genoeg keuze hebben. Ik denk ook niet dat Amazon hier in NL tot een van de grootste spelers hoort zoals wel dan inderdaad in een land als Amerika.
Het doel is natuurlijk dit uiteindelijk wel te bereiken, om perikelen in dit land te krijgen zoals dit in Amerika of UK gebeurt, waar Amazon zowat de scepter zwaait als je producten nodig hebt. Eerst met aanbiedingen de lokale concurrenten kapot maken en dan de prijs opdrijven is de gehele strategie.

Daarom koop ik uit principe ook niets bij Amazon maar enkel bij de lokale NL webshops, met uiterste uitzondering als ik iets heel specifieks nodig heb waar de webshops hier nationaal geen fatsoenlijk raad mee weten, b.v. een pookknop voor een Peugeot 306 of PCI-E m.2 adapters voor SATA-600 aansluitingen. :+

Voor de rest laat ik ze links liggen, we moeten nu blij zijn dat we nog zoveel keuze hebben in webshops in NL.
Roel1966 @CriticalHit_NL8 juli 2024 19:28
Ik moet bekennen dat ik wel regelmatig bij Amazon koop maar altijd wel erop let dat het dan echt scheelt qua prijs. Wanneer ik b.v. hetzelfde hier bij een NL webshop kan kopen voor dezelfde prijs dan twijfel ik niet en koop bij de NL webshop. Kan het mij helaas gewoon financieel niet veroorloven om Amazon dus helemaal te vermijden.

Daarnaast kan ik niet anders zeggen dan dat de klantenservice bij Amazon heel goed is, althans tot nu toe heb ik alleen maar goede ervaringen opgedaan. Paar keer b.v. beschadigde producten ontvangen en zonder toestanden en zonder retour te sturen het aankoop bedrag meteen retour gestort werd.

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