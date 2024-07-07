EC wil weten of aanbevelingssystemen van Amazon voldoen aan DSA-regels

De Europese Commissie heeft een informatieverzoek naar Amazon gestuurd. De toezichthouder wil weten of de aanbevelingssystemen van de webshop voldoen aan de Digital Service Act-regels. Op basis van de gegeven informatie wordt bepaald of er vervolgstappen genomen gaan worden.

Amazon heeft tot 26 juli de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren, schrijft de Europese Commissie. De techreus moet 'gedetailleerde informatie' geven over de transparantie van zijn aanbevelingssystemen. Het gaat onder meer om de 'productiefactoren, functies, signalen en metagegevens met betrekking tot zulke systemen'. Ook moet Amazon aantonen dat gebruikers een opt-outoptie hebben, zodat hun gegevens niet worden gebruikt voor de aanbevelingssystemen.

Verder moet Amazon informatie verstrekken over verschillende onderdelen van de Ad Library-api van zijn webshop. Met deze api kunnen EU-gebruikers gedetailleerde informatie krijgen over online advertenties op het platform. Eerder dit jaar werd Amazon door de Europese Commissie verplicht om zo'n Ad Library beschikbaar te stellen.

Als uit de gegeven informatie blijkt dat Amazon op bepaalde aspecten mogelijk niet aan de DSA voldoet, zou de EC een formeel onderzoek naar het bedrijf kunnen openen. Amazon riskeert dan een boete van maximaal zes procent van zijn wereldwijde jaaromzet. In een reactie aan Reuters laat de techreus weten dat 'we dit verzoek bekijken en nauw samenwerken met de Europese Commissie'.