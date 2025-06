Gerucht: Apple geeft widgets prominente plaats in watchOS 10

Apple zou widgets een grotere plaats geven in zijn komende smartwatchbesturingssysteem watchOS 10. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg. Afgelopen jaren lag de focus juist het meest op apps.

Siri-watchface in watchOS 4

Zo zouden alle watchfaces informatie uit apps in widgets kunnen integreren en komt de gebruiker na een druk op de 'digital crown' mogelijk niet langer uit bij een scherm met apps, maar bij een scherm met widgets, schrijft auteur Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuwsbrief. Omdat het gaat om een grote verandering in de werking van het horloge, is de wijziging mogelijk eerst nog optioneel.

De widgets moeten informatie uit apps naar voren halen op meer plekken in het besturingssysteem, ongeveer zoals de Siri-watchface dat al doet sinds watchOS 4 en zoals het in iOS en iPadOS sinds versie 14 gaat met widgets. Gebruikers zouden net als op iPhones en iPads widgets kunnen stapelen.

Het zou de eerste grote wijziging zijn aan de interface van watchOS in jaren. De eerste versies hadden ondersteuning voor widgets in de vorm van Glances, maar die zijn al jaren niet meer beschikbaar in het systeem.