Uitgever tinyBuild kondigt Hello Neighbor 3 aan

Uitgever tinyBuild heeft Hello Neighbor 3 aangekondigd. Net als eerdere titels gaat het om een survivalhorror-stealthgame. Bedenker Nikita Kolesnikov werkt 'met een klein team' aan het spel. Er zijn nog niet veel details bekend.

Net als eerdere games speelt Hello Neighbor 3 zich af in Raven Brooks, die in de derde game 'vergeten en half verlaten' is. De mensen die er wel zijn, hebben 'eigen persoonlijkheden, omstandigheden en verlangens'. Spelers moeten de herinneringen van deze personen 'ontwarren' en 'complexe situaties ontdekken'. Het is niet bekend wanneer het spel moet verschijnen en voor welke platforms. Er is wel een Steam-pagina en een eerste devlog.