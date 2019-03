Foto's tonen waarschijnlijk Panasonic G90-systeemcamera

Er zijn foto's online verschenen van waarschijnlijk de Panasonic G90-systeemcamera. Dit moet de opvolger worden van de in 2016 uitgebrachte Panasonic G80-systeemcamera. Specificaties zijn nog grotendeels onbekend.

De foto's staan op het doorgaans betrouwbare Japanse Nokishita-blog. Specificaties vermeldt de website nog niet, waardoor het voorlopig onduidelijk is wat voor micro four thirds-sensor er in de camera zit. De body lijkt veel weg te hebben van de G80.

Geruchtensite 43rumors meldt op basis van een anonieme bron dat de nieuwe G90-camera de sensor van de high-end G9-systeemcamera krijgt. Als dat klopt heeft de G90 een sensor van 20-megapixel, al zullen waarschijnlijk de hoge maximale fotografeersnelheid en de grote buffer van de G9 in beperktere vorm zijn weg naar de nieuwe camera vinden.

Naar verluidt zal Panasonic de nieuwe camera ergens begin april aankondigen. Dan zal er ook meer bekend worden over de specificaties en de prijsinformatie.