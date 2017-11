Panasonic brengt G9-systeemcamera in januari 2018 uit voor 1699 euro

Panasonic heeft de G9-systeemcamera gepresenteerd. De camera is vanaf januari 2018 te koop voor een adviesprijs van 1699 euro. De G9 fotografeert met twintig beelden per seconde met behoud van de autofocus. Panasonic heeft ook een nieuwe 200mm f/2.8 Leica-lens aangekondigd.

Net als de andere camera's van Panasonic met verwisselbare lenzen is de G9 een spiegelloze systeemcamera met microfourthirdssensor. De chip heeft een resolutie van 20,3 megapixel. Het toestel blinkt vooral uit in snelheid; er kan via de elektronische sluiter gefotografeerd worden met 20fps in rawformaat met behoud van autofocus. Als de autofocus op één punt wordt vastgezet, zou zelfs 60fps haalbaar zijn, eveneens in volledige resolutie en in raw. De buffer kan tot maximaal vijftig raw-afbeeldingen aan. De elektronische sluiter gaat tot 1/32.000s en de mechanische sluiter tot 1/8.000s. Volgens Panasonic heeft de autofocus 0,04 seconden nodig.

Volgens Panasonic borduurt de G9 voort op de GH5-systeemcamera, het huidige vlaggenschip, dat vooral uitblinkt op videogebied. De G9 heeft net als de GH5 een filmfunctie met een maximale resolutie van 4096x2160 pixels bij een framerate van 60fps en een bitrate van 150Mbit/s. Ook is er een optie voor slow motion; in 4k-resolutie gaat de snelheid tot 60fps en in full hd tot 180fps. De volledige breedte van de sensor wordt voor alle filmresoluties gebruikt. In vergelijking met de GH5 mist de G9 wel een aantal video-opties, zoals de mogelijkheid om 10bit-video op te nemen.

De G9 heeft een speciale tachtigmegapixelmodus, waarbij een foto in deze hoge resolutie wordt gemaakt. Dat gebeurt door het samenvoegen van acht achter elkaar gemaakte foto's, waarbij de sensor steeds een beetje is verschoven. Dit is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de pixelshift-optie, die bepaalde camera's van Pentax en Olympus hebben. De G9 heeft een sensor die over vijf assen is gestabiliseerd, wat een winst van 6,5 stops moet opleveren. De systeemcamera heeft een metalen behuizing die is afgedicht tegen stof en vocht, en moet vrieskou kunnen weerstaan.

De elektronische zoeker heeft relatief gezien zeer goede specificaties: een vergroting van 0,83x, een resolutie van 3,68 miljoen pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Het beeld wordt getoond op een oledscherm. Voor onder meer het kiezen van een autofocuspunt is een joystickje aanwezig. Verder is een geheel uitklapbaar en draaibaar 3"-touchscreen aanwezig, en heeft de camera plek voor twee sd-kaartjes. De G9 heeft ook een schermpje bovenop, waarop onder meer de ingestelde waarden voor de foto's en video's zichtbaar zijn.