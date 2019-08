Super Mario Maker 2-speler maakt '3d-doolhoflevel'

Een Super Mario Maker 2-speler heeft een first-person doolhofgame gemaakt in Super Mario Maker 2. Mario zit zelf aan de rechterkant van het scherm en zijn bewegingen dienen als input voor de first-person-wereld aan de linkerkant. Ook is er een minimap.

Het is even wennen om het level te zien als het bedoeld is, maar de op een gegeven moment moet het klikken: linksboven is het perspectief te zien, wat al een idee geeft van welke richtingen en handelingen beschikbaar zijn voor Mario. Daaronder is de kaart te zien aan/uit-blokjes: het aan-blokje is de huidige locatie en de uit-blokjes zijn ruimtes die verkend kunnen worden. De pijl geeft aan in welke richting het perspectief kijkt. Afhankelijk van de mogelijkheden in de huidige ruimte, kan Mario deuren of pijpen in verschillende richtingen ingaan.

Voor de variatie kan Mario ook bepaalde 'challenge rooms' betreden. Hierin kan hij meer dan alleen een navigatierichting aangeven. Hij moet hier munten en sleutels verzamelen en vijanden ontwijken. Ook in deze ruimte wordt een gevoel van een derde dimensie gecreëerd door een horizon en toepasselijk grote of kleine objecten.

Het level doet denken aan de binnenlevels van decennia oude games als Rescue - The Embassy Mission, Phantasy Star, The Bard's Tale en The 7th Guest, zo tekent onder andere Vice aan. Wie 3D Maze House zelf wil proberen, kan dat met de levelcode 'P59-698-55G'.