Facebook maakt opvragen telefoonnummers bij telco's opt-out in sommige regio's

Facebook heeft in Latijns-Amerika, Azië en Afrika wijzigingen doorgevoerd bij de mobiele procedure voor registreren en inloggen. Gebruikers kunnen voortaan voorkomen dat hun telefoonnummer met Facebook gedeeld wordt door hun telecomaanbieder.

De aangepaste registratie- en inlogprocedures van Facebook zijn specifiek bedoeld voor gebruikers in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Gebruikers maken in die regio's veelal verbinding met Facebook met de mobiele app via telecomaanbieders die partner zijn van Facebook. In deze gebieden zijn er relatief veel mensen die niet over een e-mailadres beschikken, waardoor zij genoodzaakt zijn om zich te registreren en aan te melden via een mobiel telefoonnummer. Bij het veranderen van operator en het gebruik van meerdere simkaarten kan dat voor problemen zorgen, omdat de identificatie van een mobiel nummer doorgaans gekoppeld is aan de primaire simkaart.

Facebook vraagt daarom aan partnertelecombedrijven het actuele telefoonnummer van gebruikers op om deze vast in te vullen als gebruikers zich registreren, inloggen of hun wachtwoord willen wijzigen. Blijkbaar lichtte het sociale netwerk gebruikers daarover onvoldoende in, want bij de gewijzigde procedures gaat Facebook nadrukkelijk melden dat het telefoonnummers opvraagt. Ook krijgen gebruikers een opt-out-mogelijk om te voorkomen dat hun mobiele provider hun nummer deelt. Het nummer zal in de toekomst dan niet meer automatisch op het aanmeld- of registratiescherm verschijnen.

Om te voorkomen dat gebruikers zich op een later moment niet meer kunnen aanmelden bij Facebook, verschijnt er bij het uitloggen voortaan een aangepast scherm. Met een knop kunnen Facebook-leden hun inloggegevens hier opslaan, zodat ze op een later moment weer gebruik kunnen maken van het sociale netwerk.

Facebook meldt dat het de opgevraagde telefoonnummers gebruikt voor toegang tot de accounts maar ook om 'programma's in samenwerking met mobiele providers te kunnen bieden'. Facebook kwam eerder in opspraak omdat het gebruikers aanspoorde telefoonnummers aan hun account toe te voegen uit veiligheidsoverwegingen. Sinds september vorig jaar meldt Facebook in de notificatie voor het toevoegen van telefoonnummers dat het voor meer gebruikt wordt dan alleen beveiliging. Facebook bood verder lange tijd geen opt-out om gevonden te kunnen worden op basis van hun telefoonnummer.