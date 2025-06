De nieuwe cpu's en gpu's van Arm

Arm heeft tijdens zijn jaarlijkse Client Tech Days zijn plannen voor het komende jaar onthuld. Daarbij geeft het een uitgebreide blik op de 'bouwstenen van de bouwstenen' die je de komende jaren in Arm-socs van diverse fabrikanten voor onder meer smartphones en tablets kunt verwachten. Uiteraard speelt AI daarin een grote rol, en natuurlijk worden de cpu- en gpu-cores weer een stukje krachtiger en zuiniger. Arm gaat echter ook zijn service uitbreiden; het ontwerpbedrijf gaat voortaan bijna kant-en-klare ontwerpen voor 3nm-productie voor zijn cores aanleveren, waar het voorheen enkel de bouwstenen daarvoor leverde.

CSS

De term CSS heeft niets met de opmaak van webpagina's te maken, maar wordt al langer gehanteerd in de servertak van Arm. Voor die servermarkt leverde Arm namelijk al een tijdje Neoverse Compute Subsystems, ofwel CSS. Dat zijn bijna complete, geoptimaliseerde ontwerpen die in een chipdesign gebruikt kunnen worden. Voor de clientafdeling leverde Arm tot dusver alleen zogeheten rtl-ontwerpen, die slechts een schematische voorstelling van de gebruikte gates en transistors vormen. Met de stap naar CSS levert Arm complete ontwerpen, die bekendstaan als GDSII, voor zijn cores. Zo'n ontwerp is eigenlijk een compleet ontwerp voor een fabrikant als TSMC of Samsung: de zogeheten tape-out.

Arm Tech Day 2024: CSS tape-out

Het voordeel van CSS for Client, zoals Arm dit initiatief noemt, is meerledig. Zo kunnen socfabrikanten, denk bijvoorbeeld aan MediaTek, Qualcomm en Samsung, de Arm-ontwerpen veel sneller in hun producten integreren. Dat betekent minder kosten voor de implementatie en een kortere periode tussen ontwerp en productie. Bovendien heeft Arm de optimalisaties al voor zijn klanten uitgevoerd. Zo zijn de GDSII-ontwerpen helemaal geoptimaliseerd voor hun 'target node', zodat ze zoveel mogelijk prestaties uit zo weinig mogelijk vermogen halen.

Die target node is voor deze eerste generatie CSS for Client de 3nm-node van TSMC en de 3nm-node van Samsung. Klanten kunnen dus kiezen bij welke foundry ze hun producten laten maken. De voorloper van CSS for Client, sinds 2021 bekend als Total Compute Solutions, was de laatste twee jaar geoptimaliseerd voor 4nm-chips. Met de verkleining van de node en de optimalisaties van Arm zelf, dat zijn ontwerpen natuurlijk als geen ander kent, is de kloksnelheid van de nieuwe generatie ook verhoogd. De snelste cores, de X-cores dus, hebben als doelkloksnelheid 'meer dan 3,6GHz' gekregen. In de praktijk blijkt die kloksnelheid zelfs 3,8GHz te zijn, terwijl eerdere ontwerpen voor 3,3GHz geoptimaliseerd waren.

Arm Tech Day 2024: referentieplatform

Arm levert voor alle duidelijkheid geen complete soc. Dat deed het niet met de verschillende TCO-varianten en dat doet het niet met CSS. Wel levert het net als vroeger alle losse bouwstenen. Alleen zijn de bouwstenen voor de cpu- en gpu-cores nu optioneel leverbaar als kant-en-klare bestanden die naar TSMC of Samsung voor 3nm-productie gestuurd kunnen worden. Het bouwen van de rest van de soc moet nog wel gewoon gebeuren, al zijn de overige onderdelen wel wat minder 'kritisch' dan de cores. Er is overigens wel een referentieplatform en Arm begeleidt desgewenst ook de ontwikkeling van de overige onderdelen van de soc. Naar die cores en de overige onderdelen kijken we op de volgende pagina's.