De wonderbaarlijke race om AI

Dit jaar begon eigenlijk eind november 2022. OpenAI zette toen ChatGPT online en dat was het 'iPhone-moment' voor kunstmatige intelligentie. Natuurlijk, AI-toepassingen waren er al jaren en ook de technologie achter ChatGPT was niet eens nieuw, maar de tekstgenerator maakte veel los bij het publiek en in de techsector.
Het zette een concurrentiestrijd in gang, waar we dit jaar veel effecten van zagen. Microsoft maakte haast en werkte samen met OpenAI aan eerst Bing Chat en later Copilot. Google was druk bezig en bracht snel Bard uit. Meta kwam eerst met zijn Llama 2-taalmodel en later met chatbots op basis van die technologie.
Het was ook het jaar dat generatieve AI ineens in alle software verscheen. Mailtje typen? Dat hoef je niet meer zelf te doen. Presentatie maken? Laat maar over aan AI. Een illustratie nodig? Typ gewoon wat je wilt. Er zullen veel Sinterklaasgedichten dit jaar zijn geschreven met behulp van een tekstgenerator en plaatjesmakers zullen ongetwijfeld zijn ingezet voor zelfgemaakte kerstkaarten.
Maar: een groot taalmodel is als een blok kaas en de tool die je gebruikt om het te benaderen als een kaasschaaf. Je krijgt met je prompts zeker plakjes van dat blok kaas af, maar de ene schaaf is de andere niet. Is je kaas niet zo best? Dan kan het liggen aan het blok kaas of aan de schaaf die je gebruikt.
Veel van de tools leken variaties op ChatGPT en elk groot techbedrijf ging met generatieve AI aan de slag. Net als mensen in hun keuken geen kaasschaafschaamte hebben, zo durfden techbedrijven ideeën van anderen schaamteloos te kopiëren. En dus was AI overal in de techsector dit jaar. Het was een grote hype en zoals altijd bij een grote hype is de vraag: is dit geen bubbel?
Er is in elk geval genoeg reden om dit jaar door te nemen. Omdat het zó veel is, gaan we dit jaar chronologisch door aan de hand van de nieuwsberichten die we hierover schreven op Tweakers. De hele markt rond AI in kaart brengen, is onmogelijk, maar het geeft in elk geval een doorsnede van wat er zoal is gebeurd rond kunstmatige intelligentie.
De eerste helft van het jaar: AI all the things, maar ook zorgen
De release van ChatGPT leidde snel tot grote gevolgen. Google, dat in zijn onderzoekslaboratoria de transformertechnologie had ontwikkeld die OpenAI's producten mogelijk maakt, had helemaal niets in de steigers staan en voelde de druk om snel dingen uit te brengen.
Daarnaast kwamen discussies los over wat wel en niet oké is met generatieve AI. Wetenschappelijk tijdschrift Nature vond het prima, maar CNET niet. Buzzfeed zag wel kansen. Ook bij Tweakers hebben we erover nagedacht. Schrijven met generatieve AI mag bij ons niet. Als we generatieve AI gebruiken, staat dat als zodanig aangemerkt, liefst met de prompt erbij.
Februari
Microsoft-directeur Satya Nadella gaf een stevig startschot voor de race om generatieve AI in een interview. "Google is de gorilla van 800 pond in dit verhaal. Ik hoop dat met onze innovatie zij naar buiten willen komen en willen laten zien dat ze kunnen dansen. En ik wil dat mensen weten dat wij ze hebben geforceerd om te dansen, en ik denk dat dat een mooie dag zal zijn."
Microsoft kwam begin februari om die reden met Bing Chat, zijn eigen ChatGPT-variant op basis van GPT-4. Google, in grote haast om niet achter te blijven, kondigde die dag ervoor snel de eigen chatbot Bard aan. Beide waren op tekst gebaseerde chatbots met een groot taalmodel erachter.
Met die presentaties gebeurde iets wat een thema zou worden: hallucineren. Bard suggereerde om tegen een 9-jarig kind te vertellen dat de James Webb-telescoop de eerste was die een exoplaneet vastlegde, terwijl dat in feite al tientallen jaren geleden is gebeurd. Bing suggereerde allemaal bars in Mexico-Stad die niet meer bestaan.
Intussen waren ook andere bedrijven bezig. Meta stelde Llama voor onderzoekers beschikbaar. Het grote taalmodel lekte gelijk uit, waarna allerlei projecten opkwamen die gebruikmaken van het model van het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram.
De hype was op een hoogtepunt. Omdat alle grootste techbedrijven ermee bezig waren, voelde het alsof er elke paar dagen een grote aankondiging was. De grootste en invloedrijkste aankondiging kwam van de maker van ChatGPT. OpenAI kwam naar buiten met GPT-4. Het nieuwe toverwoord was 'multimodaal': toepassingen die tekst en afbeeldingen als input aan kunnen en die ook tekst en afbeeldingen als output hebben. GPT-4 was daarop voorbereid, hoewel het nog maanden zou duren voor alle gebruikers dat konden zien. Dat OpenAI een commercieel bedrijf is, bleek toen nog sterker dan anders: GPT-4 kwam alleen beschikbaar voor betalende klanten, niet voor gratis gebruikers.
Het ging snel in maart. Zo snel, dat experts, hoogleraren en mensen van techbedrijven opriepen tot een stop aan de ontwikkeling. De briefschrijvers stellen dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie grote gevolgen kan hebben voor hoe de maatschappij is ingericht. Daar zou eerst over moeten worden nagedacht voor er verder kan worden ontwikkeld. Het gaat dan bijvoorbeeld over automatisering van banen en de grotere hoeveelheden 'propaganda en onwaarheden', al noemen de ontwikkelaars bij die laatste categorie geen specifieke voorbeelden. Ook vragen de briefschrijvers zich af of 'we geen risico lopen onze samenleving kwijt te raken', maar ook daarover gaan de schrijvers niet verder op details in.
April
De integratie van generatieve AI in producten ging door. Microsoft zette Bing Chat in zijn SwiftKey-toetsenbord. Google verwerkte AI in de zoekmachine, iets dat het bedrijf de maand erop presenteerde. Een van de grotere releases was My AI in Snapchat. Die stelde minderjarige gebruikers voor om fysiek af te spreken en kwam zelfs met een beschrijving hoe de AI in het echt te herkennen was.
Een van de ethische bezwaren is dat AI banen kan gaan vervangen die tot nu toe door mensen werden gedaan. Bij het Chinese NetEase bleek dat al te gebeuren: het verving illustrators door AI-plaatjesmakers bij het maken van gameassets.
Die zorgen gingen in juni gewoon door. Zo stuurde de EU aan op labeling van content gemaakt door AI om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Het kwam in de gedragscode voor AI-bedrijven die de EU opstelt. Bedrijven die zich niet aan deze code houden, kunnen onder de Digital Services Act een boete krijgen van maximaal zes procent van hun jaaromzet.
Over AI en Europese wetgeving gesproken: OpenAI had gelobbyd bij de EU om niet onder 'AI met hoog risico' te vallen onder de nieuwe AI-wetgeving. En die lobby had kennelijk succes.
Maar dat er goede trainingsdata in een taalmodel gaat, betekent niet dat er ook zinnige dingen uitkomen. Amerikaanse advocaten werden betrapt op het gebruik van ChatGPT nadat bleek dat die toepassing jurisprudentie had verzonnen.
Tussen alle zorgen over generatieve AI was er ook een lichtpuntje. Een van de bekendste bands uit de geschiedenis van de popmuziek, The Beatles, kon een demo van de in 1980 overleden frontman John Lennon dankzij AI omzetten in een volledig nieuw liedje. Het bleef lang de vraag wat er voor Now And Then met AI was gedaan. Het leek erop dat de stem van Lennon ook was aangevuld met AI, omdat de demo een lagere geluidskwaliteit heeft dan zijn stem in het liedje. Het is nog altijd onduidelijk of dat het geval is. Inmiddels is ook bekend dat medefrontman Paul McCartney, nog in leven, de stem wat meer body heeft gegeven door Lennon exact na te zingen.
De tweede helft van het jaar: volle kracht vooruit
Juli begon met een grote stap van een van de grote techgiganten. Meta bracht Llama 2 uit, het taalmodel dat de basis moest gaan vormen voor alle toepassingen van het bedrijf op het gebied van generatieve AI. Elon Musk was nog niet zover, maar hij liet wel alvast weten dat hij het bedrijf X AI had voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Musk was een van de initiatiefnemers achter OpenAI, dus niet onbekend op dit terrein.
Zou Apple kunnen achterblijven? Natuurlijk niet. Het is nu nog een gerucht, maar sinds juli is min of meer duidelijk dat het bedrijf óók werkt aan toepassingen op basis van een eigen groot taalmodel. Het had deze zomer ook al de mond vol over AI in iOS 17: zo moest autocorrectie beter werken in het toetsenbord dankzij kunstmatige intelligentie.
Intussen was Microsoft al bij het beprijzen van zijn diensten op basis van generatieve AI. Want als mensen minder tijd kwijt zijn met het opstellen van e-mails en maken van presentaties, dan is dat geld waard toch? Maar hoeveel? Copilot ging 30 dollar per maand kosten voor bedrijven, zo maakte Microsoft bekend.
Behalve de grote en kleine bedrijven is er ook een levendige opensourcecommunity rond generatieve AI. Ook die initiatiefnemers waren bezig met lobbyen bij de EU vanwege de AI Act. Zij wilden betere bescherming van opensource-initiatieven. Onder meer GitHub en Huggingface ondersteunden de oproep om dat op te nemen in de AI Act.
Augustus
In augustus werden de gevolgen van generatieve AI steeds duidelijker, vooral in de schrijvende journalistiek. Uitgever Mediahuis, bekend van De Telegraaf en NRC, gebruikte GPT-4 voor het maken van koppen op een sportsite. NU.nl, dat valt onder dezelfde uitgever als Tweakers, begon met samenvattingen boven artikelen met behulp van AI. De rode draad daarin was dat AI vooral hulp bood om sneller iets online te zetten, maar dat menselijk nakijkwerk nodig bleef.
Dat vindt Gizmodo niet, want die ontsloeg al zijn personeel van de Spaanstalige site en verving die door AI. Daarbij gaat het om Spaanse vertalingen van Engelstalige artikelen die mensen al hebben geschreven. Cold little art zou je denken, maar zo'n koud kunstje is het niet. Hoe goed AI ook geworden is, de artikelen bleken alsnog bol te staan van de rare bewoordingen. Niet iedere uitgever verwelkomt AI met open armen. The New York Times verbood het gebruik van zijn artikelen als trainingsdata en al snel volgden andere media ook.
Maar AI is groter dan alleen software. MediaTek, marktleider op het gebied van socs voor smartphones, kondigde aan dat zijn volgende generatie high-end socs lokaal Llama 2 van Meta kunnen draaien. Dat bleek een thema, want ook Qualcomm had dat ingebouwd in zijn volgende generatie Snapdragon-socs.
In China, waar de AI boom jaren geleden al begonnen was, zitten bedrijven ook niet stil. Zo stelde Baidu een eigen AI-chatbot open na toestemming van de overheid. Ook SenseTime en de start-ups Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI en MiniMax deden dat.
Spotify gaat ook door en werkt aan automatische vertalingen van podcasts. AI maakt het mogelijk om podcasters te laten luisteren in talen die zij niet spreken, inclusief de klankkleur en intonatie. In hoeverre mensen urenlang willen luisteren naar waarschijnlijk niet foutloos sprekende kunstmatig gegenereerde stemmen, zal moeten blijken. Getty Images en Nvidia maakten een tool die rechtenvrije afbeeldingen genereert, om zo zorgen over auteursrechtschendingen weg te nemen.
Intussen bleven de maatschappelijke gevolgen steeds beter zichtbaar. De Britse overheid vroeg om transparantie en de staking van schrijvers in Hollywood, geen gevolg van de opkomst van AI, maar het was een kleine factor in de eisen, liep ten einde. Zij wilden eisen dat AI geen rol zou krijgen in het genereren van scripts. Intussen kreeg de chatbot van een bedrijf, vermoedelijk Snapchat, aandacht van de Nederlandse AP. Die had vragen over gebruik van gegevens bij de chatbot.
Zijn er dan nog dingen over om AI in te stoppen? Uiteraard: films kun je voorzien van audio in andere talen met een tool van ElevenLabs. En waar AI-chatbots door hun regels braaf zijn, komen er ook stoutere versies uit. Die maken gebruik van Llama 2 van Meta.
Oktober was ook de maand van aandacht voor stereotiepe in AI. Die bias leidt tot versterking van bepaalde beelden die leven. Bij Tweakers deden we een vergelijkend onderzoek om te kijken hoe plaatjesmakers omgaan met prompts die stereotiepe resultaten kunnen opleveren. Eerder was al gebleken dat Midjourney dat deed.
November
Microsoft had nog geen AI op LinkedIn en dat kon natuurlijk niet: de site gaat met AI automatisch beoordelen of je voldoet aan vereisten voor een functie. Het gaat niet altijd goed met AI en dat merkte Microsoft ook. Na een smakeloze poll naast een artikel over de dood van een jonge vrouw stopte het bedrijf tijdelijk met die polls. Goede regels hadden dit moeten tegenhouden, maar die regels werken niet altijd.
Dat die regels er zijn en dat bedrijven als Microsoft en Google groot zijn in de AI-race, steekt bij sommige bedrijven en instanties. Neem nu Elon Musk: die kwam met de antiwoke, sarcastische chatbot Grok. Die legt aan mensen uit hoe je cocaïne maakt. Klachten kwamen er ook, want de bot geeft kennelijk af en toe toch keurige antwoorden. Hoe durft ie?
Behalve afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven is er ook afhankelijkheid van de cloud. De Google Pixel-telefoons kregen AI-functies die een internetverbinding vereisen. Dat hoeft natuurlijk niet en dus kwamen er socs voor smartphones die lokaal taalmodellen konden gaan draaien, van MediaTek en van Qualcomm. Nvidia als AI-marktleider kwam intussen met een nieuwe gpu om taalmodellen te trainen.
Samsung is daar ook mee bezig en kwam met Gauss, eigen AI. Die zal als Galaxy AI in S24-telefoons komen te zitten en kan onder meer live telefoongesprekken vertalen. Het is onbekend welke functies nog meer AI krijgen in die telefoons, maar de kans bestaat dat het gaat om camerafuncties. Dat is sowieso een terrein waar bedrijven mee bezig zijn. Stability AI, bekend van Stable Diffusion, bleek zich op video's te gaan richten. Maar het vergeet ook plaatjes niet, want de XL Turbo-versie kan plaatjes in real time genereren.
Terwijl de Nederlandse overheid bezig was met het verbieden van ChatGPT, nam een Braziliaanse stad een verordening aan die de chatbot had geschreven, zo bleek eerder deze maand. Het raadslid had het gebruik in eerste instantie met opzet verzwegen, maar nadat het was aangenomen, onthulde hij via sociale media dat de chatbot de verordening had gegenereerd.
Een serieuzere kwestie zijn de juridische vraagtekens rond grote taalmodellen. The New York Times klaagde OpenAI aan om het opnemen van artikelen in trainingsdata. De juridische vraag daarbij is of bedrijven artikelen mogen kopiëren om in trainingsdata te gebruiken. Het kopiëren is beschermd onder Amerikaanse auteursrechtenwetgeving. The New York Times heeft ook problemen met de antwoorden van de chatbot. De krant vreest ook voor reputatieschade als ChatGPT doet alsof iets uit de krant komt, terwijl dat in feite niet zo is. Dit zal een rechtszaak worden waar veel bedrijven met veel interesse naar kijken, want het trainen van grote taalmodellen op materiaal waarop auteursrecht rust, is juridisch onontgonnen terrein.
Een andere juridische vraag lijkt al wel her en der van een antwoord te zijn voorzien: kan AI dingen uitvinden? Het Britse hooggerechtshof vindt van niet. In de VS kan AI geen auteursrecht aanvragen op gegenereerde afbeeldingen, dus daar is dezelfde gedachtegang gaande.
De grootste ontwikkelingen lagen op twee gebieden. Google kwam met zijn Gemini-modellen in december. De gevolgen daarvan hebben we nog niet kunnen zien. De kleinste versie draait op zijn Pixel-telefoons, terwijl ook bijvoorbeeld de Video Boost-cloudfunctie een Gemini-toepassing is. Het grootste Ultra-model is vooralsnog alleen voor zakelijke klanten.
De Europese Unie was al langer dan de huidige AI-race bezig met wetgeving, maar heeft nu een akkoord gesloten over de AI Act. Voor generieke toepassingen zoals chatbots en plaatjesmakers komen regels rond transparantie en inhoud. Zo moeten de bedrijven achter deze modellen gedetailleerde samenvattingen geven over de content die voor de trainingen wordt gebruikt, zorgen dat de auteursrechtwetgeving niet wordt overschreden, 'technische documentatie' delen en waarborgen bieden tegen het genereren van illegale content. De AI Act moet nog officieel worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement.
Tot slot
Welk gevoel blijft er achter na dit jaar van grote hype rond AI? Generatieve kunstmatige intelligentie zit of komt in elke dienst en elk stuk software dat we gebruiken, het komt in alle processors die in apparaten zitten en is of wordt een integraal onderdeel van ons digitale leven.
En toch voelt het voor veel mensen als een hype, een overdreven door marketing aangedreven ontwikkeling. Ook hier houdt het beeld van kaas stand. Veel mensen vinden kaas lekker, bijvoorbeeld in een tosti, op de pasta, op pizza of in andere gerechten. Maar zou je kaas willen hebben in alles wat je eet en drinkt? Plakje kaas in je koffie? Kaas in je aardbeienijs?
Dat geldt ook voor kunstmatige intelligentie. Net zoals er weinig mensen zijn die geen plek voor kaas zien in de keuken, ook al eet niet iedereen het, zullen er weinigen zijn die denken dat generatieve AI helemaal geen functie zal hebben.
Maar moet het overal in zitten? Vermoedelijk niet, maar dit is hoe hypes gaan. De komende tijd gaan wij en gaan bedrijven zien welke toepassingen beklijven en welke functies van AI we in de praktijk veel gebruiken. De rest zal daarna weer stilletjes verdwijnen of een kwijnend bestaan leiden.
Die cyclus van iets ontdekken en het daarna overal in willen gebruiken is menselijk en zo oud als de weg naar Rome, of nog ouder. Ooit zijn er mensen geweest die kaas hebben uitgevonden. Misschien deden die dat eerst ook overal op en overheen, tot ze ontdekten dat het bij bepaalde voedingsmiddelen beter smaakte dan bij andere. In die fase moeten we met de techsector op het gebied van generatieve AI nog komen.