De wonderbaarlijke race om AI

Inleiding

Dit jaar begon eigenlijk eind november 2022. OpenAI zette toen ChatGPT online en dat was het 'iPhone-moment' voor kunstmatige intelligentie. Natuurlijk, AI-toepassingen waren er al jaren en ook de technologie achter ChatGPT was niet eens nieuw, maar de tekstgenerator maakte veel los bij het publiek en in de techsector. Het zette een concurrentiestrijd in gang, waar we dit jaar veel effecten van zagen. Microsoft maakte haast en werkte samen met OpenAI aan eerst Bing Chat en later Copilot. Google was druk bezig en bracht snel Bard uit. Meta kwam eerst met zijn Llama 2-taalmodel en later met chatbots op basis van die technologie. Het was ook het jaar dat generatieve AI ineens in alle software verscheen. Mailtje typen? Dat hoef je niet meer zelf te doen. Presentatie maken? Laat maar over aan AI. Een illustratie nodig? Typ gewoon wat je wilt. Er zullen veel Sinterklaasgedichten dit jaar zijn geschreven met behulp van een tekstgenerator en plaatjesmakers zullen ongetwijfeld zijn ingezet voor zelfgemaakte kerstkaarten. Maar: een groot taalmodel is als een blok kaas en de tool die je gebruikt om het te benaderen als een kaasschaaf. Je krijgt met je prompts zeker plakjes van dat blok kaas af, maar de ene schaaf is de andere niet. Is je kaas niet zo best? Dan kan het liggen aan het blok kaas of aan de schaaf die je gebruikt. Veel van de tools leken variaties op ChatGPT en elk groot techbedrijf ging met generatieve AI aan de slag. Net als mensen in hun keuken geen kaasschaafschaamte hebben, zo durfden techbedrijven ideeën van anderen schaamteloos te kopiëren. En dus was AI overal in de techsector dit jaar. Het was een grote hype en zoals altijd bij een grote hype is de vraag: is dit geen bubbel? Er is in elk geval genoeg reden om dit jaar door te nemen. Omdat het zó veel is, gaan we dit jaar chronologisch door aan de hand van de nieuwsberichten die we hierover schreven op Tweakers. De hele markt rond AI in kaart brengen, is onmogelijk, maar het geeft in elk geval een doorsnede van wat er zoal is gebeurd rond kunstmatige intelligentie.

De eerste helft van het jaar: AI all the things, maar ook zorgen

De tweede helft van het jaar: volle kracht vooruit

Tot slot