Prompt engineering bij AI-chatbots

Prompt engineering volgens ChatGPT

Nog even en zelfs Windows Kladblok heeft een ingebouwde chatbot. Het aantal aankondigingen van integratie van AI-tools in software en diensten was afgelopen maanden zo hoog dat je je makkelijk kunt voorstellen dat we binnen afzienbare tijd in elk stuk software generatieve AI kunnen aanroepen. Wat de cloud was voor 2010, is AI voor 2023: iedereen moet het hebben.

Hoe je daar goed mee omgaat, is vers twee. Immers, AI-chatbots kúnnen goede en nuttige antwoorden produceren, maar het is ook goed mogelijk dat je uitkomt op antwoorden die niet aan je verwachtingen voldoen.

Prompt engineering is de vaardigheid om prompts op een zo goed mogelijke manier in te voeren, zodat je eruit krijgt wat je wilt. Behalve dat het een handige vaardigheid is, kan het voor veel mensen ook een onderdeel van hun werk worden. Nu AI-tools komende tijd in steeds meer software komen te zitten die mensen in hun werk gebruiken, wordt het omgaan ermee steeds belangrijker.

Toch? Want hoewel prompt engineering klinkt als een nuttige vaardigheid voor iedereen die met software omgaat, dus in feite iedereen, zou het omgekeerd moeten zijn. Als chatbots zo goed zijn met natuurlijke taal als de bedoeling is, dan zou prompt engineering toch niet moeten bestaan?

Prompt engineering zou je een kleine hype kunnen noemen. Het zou weinig tijd kosten om te leren en je zou banen kunnen krijgen die honderdduizenden euro's per jaar opbrengen. Toch zijn er, zoals bij elke hype, genoeg kanttekeningen bij te plaatsen.

Illustratie bovenaan artikel: Carol Yepes / Getty Images