Waarom bedenken AI-chatbots dingen?

Inleiding

Net zoals mensen zichzelf wel eens googelen, kon ik het niet laten om mezelf en collega's te 'gpt'en'. ChatGPT, Bing, Bard en andere taalmodellen zijn geen feitenmachines, maar toch kwam ik dingen te weten die opvallend waren. Een chatbot op basis van GPT-3 vertelde dat collega Jurian, bekend van reviews over games en de podcast, en ik, beiden een filmhuis hadden en filmprijzen hadden gewonnen met ons werk. . GPT-4 zou beter moeten zijn en hoewel ChatGPT met die versie mij geen prijzen toekende, wist die wel te vertellen dat Jurian inmiddels al vijf jaar bij een ander bedrijf aan de slag was gegaan als 'contentstrateeg'. Over die carrière had hij kennelijk nooit iemand verteld, of het was simpelweg niet waar. Wie werkt met chatbots, zal hier vaak tegenaan lopen. De GPT-gebaseerde generators verzinnen om de haverklap feiten, omstandigheden of mensen. Het is simpelweg geen encyclopedie; het is een taalmodel dat probeert antwoorden te formuleren door te berekenen wat het meest logische volgende woord is op basis van de context. Maar waarom verzint hij dan dingen? En is daar iets aan te doen? Het is tijd om te kijken naar een van de grote schaduwzijdes van AI-generators, namelijk dat je er niet op kunt vertrouwen wat ze zeggen.

Werking van grote taalmodellen

Het is goed om te beginnen bij de werking van grote taalmodellen voordat we gaan onderzoeken waar het precies misgaat. Een groot taalmodel is een neuraal netwerk. Dat werkt met neuronen en verbindingen tussen die neuronen. De naamgeving komt uit de biologie van onze hersenen, al werken digitale neurale netwerken anders dan de analoge in ons hoofd. Als architectuur bestaat een neuraal netwerk uit een laag inputneuronen, een verborgen of hidden laag die uit een of meer lagen neuronen bestaat, en een uitvoerlaag. Een netwerk kan tientallen lagen bevatten. Eenvoudig neuraal netwerk Een neuron is niet 1 of 0, maar een willekeurige waarde tussen 1 en 0. Het netwerk geeft elke input een willekeurige waarde tussen 0 en 1. Die data wordt naar een tweede laag 'neuronen' gestuurd. Die tweede laag bestaat uit een veel kleiner aantal neuronen en elk neuron krijgt input van elk neuron uit de eerste laag. Daarbij krijgt de data een weging. De data van de tweede laag neuronen, ook weer waarden tussen 0 en 1, wordt weer naar de uitvoerneuronen gestuurd, opnieuw met een weging. Het neuron dat het dichtst bij waarde 1 komt, geeft aan welk cijfer het neurale net heeft 'gezien' en bepaalt dus de waarschijnlijkste output. Zo komt een neuraal netwerk tot 'antwoorden'. Die wegingen zijn niet ingeprogrammeerd, maar die leert de software in eerste instantie zichzelf. Dat gebeurt doordat hij checkt of de output de goede was. Dat gebeurt in de eerste van twee fases, waarin een groot taalmodel training ondergaat. Die eerste fase is de fase waarbij de ontwikkelaars een grote dataset in het systeem gooien. Dat zijn doorgaans verzamelingen van teksten van internet: websites, fora, boeken en andere plekken waar veel tekst verschijnt. Neuraal netwerk voor cijferherkenning De software probeert, zoals het toetsenbord op een telefoon al jaren doet, simpelweg het volgende woord in een tekst te voorspellen van teksten in de dataset. De output van het neurale netwerk is daarmee te vergelijken met het juiste antwoord uit de tekst. Als dat goed is, dan geeft de software zichzelf een signaal dat hij de goede wegingen heeft toegepast en dan slaat hij dat op. Als het volgende woord helemaal fout is, dan verandert de software de parameters. Dit is een proces dat veel computerkracht vergt. Deze fase van training gebeurt daarom op supercomputers, of in elk geval op systemen met zoveel mogelijk gpu's. Op die manier gaat die training zo snel mogelijk. In deze fase leert het model zichzelf dus hoe zinnen zijn opgebouwd in de diverse talen en hoe het dus antwoorden moet structureren. Het gevolg is dat het model telkens statistische berekeningen maakt wat het meest logische volgende woord is. Taal is vaak ambigu en woorden of woordgroepen kunnen meerdere betekenissen hebben. Bij de combinatie 'ik was af' zou het kunnen dat de zin moet eindigen met 'met verstoppertje', maar het zou ook kunnen dat het eindigt met 'met een druppeltje afwasmiddel'. Het taalmodel probeert dan op basis van de context een inschatting te maken welke de juiste is. Dat is ook de reden dat hoe groter een taalmodel is, hoe beter die concepten uit de echte wereld lijkt te snappen. Er is dan meer context om te koppelen aan de verbindingen in het neurale netwerk, waardoor de software meer verbindingen kan leggen en dus met meer contexten rekening kan houden. Als de training klaar is, dan ligt er een taalmodel dat goed inschattingen kan maken van wat de volgende woorden zijn, maar dan begint stap 2. Daar komen mensen om de hoek kijken. Dat heet reinforcement learning from human feedback, of rlhf. Daarbij voeren mensen prompts in, waarna het model met een antwoord komt en mensen vervolgens aangeven of het gegeven antwoord goed is. Bij chatbots als ChatGPT zit daar ook een tweede element bij. Volgens OpenAI is ChatGPT ook getraind met gesprekken waarbij de trainers de prompts én de antwoorden gaven. Die kan het model vervolgens gebruiken om zijn parameters te updaten om een beter antwoord te geven. Die menselijke tweede fase is ook de fase waarin het model moet leren waarop het antwoord geeft en niet. De trainers krijgen regels mee, zodat het taalmodel bepaalde onderwerpen mijdt in antwoorden en weigert te antwoorden als het model naar aanleiding van een prompt vermoedt dat het de verkeerde kant op gaat. Die menselijke training is uitermate belangrijk. Microsoft had die stap ingekort voor de introductie van Bing en de chatbot vloog daardoor in veel gesprekken uit de bocht. Daarbij gedroeg hij zich boos, manipulatief en ronduit vijandig. Menselijke training moet het model leren dat dit geen goede reacties zijn. Die boze reacties kwamen vooral na een gesprek van meer dan vijftien reacties. Dat komt doordat AI-chatbots niet de recentste reactie als prompt zien, maar ook het hele voorgaande gesprek. Daardoor verandert de output en als de toon in het gesprek een beetje verandert, verandert de output mee door daarop voort te borduren. Daarom werkte het voor Microsoft om een limiet in te stellen op vijf en een toggle toe te voegen of reacties feitelijker of creatiever moesten zijn.

Hallucineren is geen probleem dat snel weggaat

Als je naar de stappen kijkt die een groot taalmodel doorloopt, dan valt al op dat daarin geen stap zit om feiten van fictie te onderscheiden. Het gaat immers om een neuraal netwerk dat de waarschijnlijkheid van een volgend woord voorspelt. Grote taalmodellen zijn geen feitenmachines, maar tekstgenerators die zo goed mogelijk proberen om zinnen en alinea's samen te stellen op basis van de training. Hallucinating robot in the style of Vincent van Gogh. Bron: Dall-E Hallucineren is het effect dat een groot taalmodel feiten of omstandigheden verzint en die met grote zekerheid opschrijft en laat zien aan gebruikers. Het is te voorkomen, maar vereist een selectie van het bronmateriaal voor de training en vermoedelijk veel menselijke interventie. Als het bronmateriaal alleen correcte teksten bevat én een groot taalmodel alleen tekst reproduceert die rechtstreeks uit het bronmateriaal komt, dan is hallucineren niet goed mogelijk. Er zijn meerdere soorten hallucinaties. De eerste is een reproductie van incorrecte data. Als genoeg van het bronmateriaal een claim bevat die evident niet waar is, bijvoorbeeld dat je vierkante ogen krijgt van te veel kijken naar een scherm, dan zal een groot taalmodel die leugen mogelijk herhalen. De andere soort hallucinatie komt voort uit een gebrek aan kennis. Dan zal een groot taalmodel proberen om die kennis aan te vullen met waarschijnlijk klinkende woorden, ongeacht of die kloppen of niet. Hoe ver een taalmodel daarin gaat, hangt wel af van de instellingen. Daar komt bij dat een taalmodel gecomprimeerd is. Het is getraind op petabytes van data, maar het uiteindelijke model moet veel kleiner zijn. Dat maakt van grote taalmodellen een gecomprimeerd bestand, waarin veel details zijn weggevallen. Veel taalmodellen hebben instellingen voor de 'creativiteit' of 'temperatuur'. Dat is handig, want veel mensen gebruiken chatbots op basis van grote taalmodellen als brainstormhulp en dan is die creativiteit heel welkom. Zet hem op minder creatief of de temperatuur lager en er komen ook minder hallucinaties uit. Die creativiteit en hallucinaties komen ook door de manier waarop een taalmodel werkt, met een kansberekening voor het volgende woord. In sommige gevallen is het model heel zeker over wat een goed volgend woord is, maar soms zijn er veel woorden met allemaal een gelijke, kleine kans. Dan is het redelijk willekeurig wat er volgt. Een fundamentele oplossing is er niet. Ontwikkelaars van taalmodellen kunnen hallucinaties beperken door de 'creativiteit' te beperken, de 'temperatuur' te wijzigen. Het probleem is dan dat de antwoorden korter en saaier worden en het model vaker zegt dat het geen antwoord heeft. Immers, als het niet weet hoe het moet doorgaan en het volgende voorspelde woord heeft een kleine kans, dan is er geen antwoord. Robot not knowing what to say in the style of Vincent van Gogh. Bron: Dall-E

Tot slot