Het is niet dat Microsoft het niet geprobeerd heeft. De techgigant is al sinds de jaren negentig bezig met mobiele apparaten en heeft van alles ondernomen om de markt van mobiele apps op grootse wijze te betreden. Nu Android-apps gaan werken op Windows 11, breekt een nieuw tijdperk aan. De stap voor een Android-subsystem in Windows 11 is de vervolmaking van een proces dat al jarenlang gaande is. Hoog tijd dus om terug te kijken op wat Microsoft al heeft geprobeerd en hoe de jongste stap zou kunnen uitpakken.

De eerste vraag is waarom Microsoft een hap wil uit de markt voor mobiele apps en het antwoord daarop is vrij simpel. Al vrij vroeg concludeerde Microsoft terecht dat mobiele apps een groot onderdeel vormen van wat toen de toekomst zou zijn. Wie een relevant platform in de toekomst wil hebben, moet de software ondersteunen die mensen echt gebruiken.