Gerucht: Samsung brengt vouwbare Galaxy Fold volgende week uit in Zuid-Korea

Samsung zou de Galaxy Fold, zijn eerste smartphone met vouwbaar scherm, volgende week willen uitbrengen in Zuid-Korea. Dat meldt een Zuid-Koreaans persbureau. Wanneer de release in de Benelux moet volgen, is niet bekend.

De release stond eerst gepland voor later in september, maar is om onbekende reden naar voren gehaald, meldt Yonhap op basis van anonieme bronnen. Het Zuid-Koreaanse persbureau heeft veel vaker juiste interne informatie van Samsung online gezet. Volgende week begint elektronicabeurs IFA in Berlijn en het is niet ondenkbaar dat Samsung daar meer wil laten zien van de Fold, speculeert Yonhap.

Samsung had al bekendgemaakt dat de release van de Fold ergens in september zou zijn, maar noemde daarbij geen exacte datum. De Samsung Galaxy Fold had op 26 april uit moeten komen in de VS en zou op 3 mei ook naar Nederland komen voor 2020 euro. Nadat er problemen ontstonden bij reviewexemplaren trok Samsung het toestel terug.

Die problemen zegt de fabrikant opgelost te hebben. Volgens de fabrikant is het scharnier steviger gemaakt en beter afgedicht. Ook is de beschermlaag over de schermen aangepast. Die beschermlaag loopt nu door over de schermranden, wat duidelijk moet maken dat deze een onlosmakelijk onderdeel is van het scherm. Bij de eerste reviewexemplaren van de Galaxy Fold die werden uitgestuurd dachten sommige ontvangers dat de beschermlaag een screen protector was die verwijderd kon worden. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de perikelen rondom de Galaxy Fold.

Terugkijken: videopreview van de oorspronkelijke versie van de Galaxy Fold uit april van dit jaar