Canon brengt RF 85mm f/1.2L-objectief eind juni uit voor 3050 euro

Canon brengt zijn lichtsterke 85mm f/1.2-objectief voor spiegelloze fullframecamera's eind juni uit. Het objectief is voorzien van een zogenaamd BR-lenselement dat chromatische aberraties moet voorkomen.

De 85mm f/1.2L is Canon's eerste RF-objectief met Blue Spectrum Refractive-optica. Zo'n BR-element gebruikte Canon eerder al wel in een aantal EF-objectieven. Het element bestaat volgens Canon uit een organisch optisch materiaal en is gepositioneerd tussen een hol en een bol lenselement. Het optische ontwerp bestaat in totaal uit dertien lenselementen in negen groepen en het diafragma heeft negen lamellen. Canon prijst het objectief aan voor portret- en bruidsfotografie.

Het gewicht van de RF 85mm f/1.2L is 1,2kg en de afmetingen zijn 103x117mm. De behuizing is afgedicht tegen vocht en stof en aan de voorkant zit een schroefdraad voor 82mm-filters. Het lichtsterke 85mm-objectief is gemaakt voor de spiegelloze camera's van Canon, dat zijn tot nu toe de EOS R en de EOS RP. De adviesprijs bedraagt 3050 euro.