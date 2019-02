Canon EOS RP-camera met fullframesensor komt eind februari uit voor 1520 euro

Canon heeft de EOS RP aangekondigd, een goedkopere variant van de EOS R-systeemcamera. Ook het nieuwe model heeft een fullframesensor, maar is duizend euro goedkoper. De EOS RP komt eind februari uit.

Canon gebruikt een 26-megapixelsensor van het fullframeformaat voor zijn nieuwe camera. Het gaat om een sensor die vergelijkbaar is met die in de EOS 6D Mark II-spiegelreflexcamera, met het Dual Pixel AF-systeem. Bij gebruik van de filmfunctie valt de Canon EOS RP echter terug op contrastdetectie.

De maximale fotografeersnelheid met continu-autofocus is 4 beelden per seconde, met de focus vastgezet op het punt van de eerste opname is dat 5bps. De EOS RP kan filmen in 4k-resolutie met 24fps en 1080p met 60fps. Net als de duurdere EOS R heeft de RP een oledzoeker, maar de resolutie is met 2,36 miljoen beeldpunten lager dan die in het duurdere model.

De EOS RP is iets kleiner dan de EOS R en heeft een behuizing van kunststof. Canon brengt een optioneel accessoire uit om de body iets meer houvast te geven. Het gaat om een kleine handgreep die onder de camera wordt geschroefd en verder geen extra functionaliteit biedt. De camera zelf heeft afmetingen van 133x85x70mm en weegt inclusief accu 485 gram.

In de EOS RP wordt dezelfde LP-E17-accu gebruikt als in Canon's kleinere spiegelloze camera's met aps-c-sensor. Een volle accu zou goed moeten zijn voor het maken van 250 foto's, of 210 foto's als de elektronische zoeker wordt gebruikt.

Canon brengt de EOS RP in Nederland eind februari uit voor een adviesprijs van 1520 euro. Een combinatie met RF 24-105mm f/4L IS USM-objectief komt uit voor 2540 euro. De Extension Grip EG-E1 krijgt een adviesprijs van 80,5 euro.

Gelijktijdig met de introductie van de camera kondigt Canon aan dat er gewerkt wordt aan zes nieuwe RF-objectieven, die in de loop van 2019 zullen verschijnen. Zo komt er een RF 70-200mm f/2.8L IS USM, die een stuk korter is dan zijn tegenhangers voor dslr's. Er komen twee versies van de RF 85mm f/1.2L USM, een regulier model een Defocus Smoothing-variant, die vermoedelijk een lenselement bevat dat de weergave van achtergrondonscherpte aanpast.

Verder komen er drie zoomobjectieven, waarvan twee lichtsterke varianten, de 15-35mm f/2.8L IS USM en de 24-70mm f/2.8L IS USM. De derde zoom is de RF 24-240mm f/4-6.3 IS. Specificaties en prijzen van de nieuwe objectieven heeft Canon nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wanneer ze precies verschijnen, maar de fabrikant zegt dat het dit jaar zal zijn.