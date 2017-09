Wetenschappers onderzoeken succes Star Citizen-geldinzameling

Hoe kan het dat miljoenen mensen bereid zijn geld te investeren in ruimtesimulatiesoftware? Duitse economiewetenschappers gaan onderzoek doen naar de vraag hoe Star Citizen het succesvolste crowdfundingsproject ooit werd.

Drie Duitse onderzoekers organiseren komende winter het seminar 'Star Citizen: The Art of Going Beyond Crowdfunding in the Video Gaming Business'. De economen hopen samen met de deelnemers tot antwoorden te komen op de vraag hoe het project van Chris Roberts zoveel geld kon ophalen.

Met een bedrag van meer dan 125 miljoen euro is Star Citizen het succesvolste crowdfundingsproject. Bijna 1,9 miljoen personen hebben geld geïnvesteerd in de software. In 2012 begon Chris Roberts met zijn campagne en het plan was om de simulatie in 2014 uit te brengen. Later werd dat verschoven naar 2016, maar momenteel is nog steeds niet duidelijk wanneer de uiteindelijke versie van Star Citizen zal verschijnen. Fans hopen dat het omvangrijke project in 2018 tot een definitieve release komt, maar aangezien de ontwikkelaar zich nu richt op de singleplayerspin-off Squadron 42, die eveneens met uitstel te maken kreeg, lijkt ook die deadline wellicht te ambitieus.

De onderzoekers hebben enige vermoedens waarom het project desondanks al zo'n succes is. "We geloven dat er een speciale en bijzonder goede vorm van zorg voor de community achter zit", stelt een van hen tegen Der Spiegel. Ze willen de statistieken van de site van de ontwikkelaar inzetten om dit met cijfers aan te kunnen tonen. Ook het inspelen op emoties van fans kan een rol spelen, denken ze, waarbij alleen de naam 'Star Citizen' al een rol zou spelen. Deze naam zou investeerders het gevoel geven deel te nemen aan iets groters. De vraag is natuurlijk tot wanneer gesproken kan worden van succes en of het geduld van de fans niet een keer opraakt, of de verwachtingen veel te hoog opgelopen zijn.