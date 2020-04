'Illegaal downloaden films neemt sterk toe met ingang van thuisblijfadviezen'

Het illegaal downloaden van films en tv-series is in Europa en de Verenigde Staten sterk toegenomen ten opzichte van enkele weken terug, volgens Brits onderzoek. Bezoeken aan sites die illegaal tv-series en films aanbieden, zouden met 30 tot 50 procent zijn gestegen in Europa.

De Britse onderzoekfirma Muso TNT leverde zijn cijfers onder andere aan de BBC. Uit een vergelijking tussen de laatste week van februari en de laatste week van maart blijkt dat bezoeken aan websites die illegaal films aanboden met 36 procent toenamen in Duitsland, met 43 procent in het VK, met 50 procent in Spanje, 47 procent in Portugal en zelfs 66 procent in Italië.

Het gemeten torrentverkeer volgt die trend, met een toename van 36,39 procent in januari en februari. Dat is nog zonder vpn-gebruikers meegeteld, aangezien die moeilijker te meten zijn, zo schrijft Vice. Muso meldt overigens dat het een soortgelijke toename ziet in de consumptie van betaalde streamingcontent.

Het bureau stelt verder dat de toename in het illegaal downloaden van films en tv-series niet geheel aan het coronavirus en de daaruit volgende thuisblijfadviezen is toe te schrijven. Daarvoor al nam het bedrijf een toename van internetpiraterij waar. Die toename schreef Muso toe aan de komst van meerdere streamingdiensten, ieder met exclusieve content, waardoor de consument meerdere diensten moet afnemen voor een breed aanbod.