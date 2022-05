Celeste-ontwikkelaar toont teaser van nieuwe game Earthblade

Extremely OK Games heeft een teaser van een nieuwe game laten zien. De ontwikkelaar van Celeste en Towerfall komt met Earthblade, een 2d-game met pixelart-vormgeving. Het gaat nog wel een tijd duren voordat die uit is.

Er is nog niet veel bekend over de game. Extremely OK Games schrijft op Twitter alleen dat het om een tweedimensionale verkennings- en actiegame in 'een naadloze pixelart-wereld' gaat. De ontwikkelaar heeft voor nu alleen nog een poster met artwork en een deel van de soundtrack van de game uitgebracht. Daaruit is vooralsnog weinig informatie over de gameplay te halen.

Het is ook niet bekend wanneer de game uitkomt of wanneer er überhaupt meer informatie beschikbaar komt. Extremely OK Games heeft het zelf alleen over '20xx' als releasejaar en in een blogpost zegt het bedrijf dat het nog wel even kan duren voordat er meer bekend is. De ontwikkelaar zegt dat het 'optimistisch is om te denken dat de game binnen vijf jaar na Celeste wordt uitgebracht'. Dat zou betekenen dat de game niet vóór 2023 uitkomt. Celeste kwam uit in 2018. "De werkelijkheid is dat we niet weten hoe lang het duurt, alleen dat het zo lang duurt als nodig en dat is lang", schrijft het bedrijf.