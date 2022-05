Tesla: Autopilot stond niet aan in Model S die deze week crashte

Een Tesla Model S die eerder deze week in de Verenigde Staten tegen een boom reed, reed volgens de autofabrikant niet zelf. Er zijn inmiddels twee onderzoeken gestart naar het ongeluk, waarbij twee personen om het leven kwamen.

De Autopilot van de Tesla stond niet ingeschakeld, en de eigenaar van de auto had geen Full Self Driving-pakket gekocht, zegt Tesla-oprichter Elon Musk op Twitter. Musk refereert naar de logs van de computer in de auto die daarop zouden wijzen. Volgens Musk zou de Autopilot ook alleen werken als er wegmarkeringen op de weg hadden gestaan, maar dat was niet het geval op de weg waar de auto op reed.

Musk refereert naar een dodelijk ongeluk met een Model S-auto dat eerder deze week plaatsvond in Houston in Texas. Daarbij raakte een auto van de weg af. De twee passagiers overleden. De politie zegt dat geen van beide passagiers de auto bestuurden. Een zou voorin hebben gezeten op de bijrijdersstoel, de ander achterin.

Autoriteiten zeggen nog geen officiële reactie van Tesla te hebben ontvangen. "Als ze de data al hebben achterhaald dan hebben ze ons dat nog niet verteld", zegt de lokale politiechef tegen Reuters. De politie gaat met huiszoekingsbevelen de data opvragen bij de autofabrikant. Inmiddels is er ook een onderzoek gestart door de National Transportation Safety Board. Ook zij willen onderzoeken hoe het voertuig zich gedroeg tijdens het rijden.