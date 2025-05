Onlinediensten Dark Souls III op pc waren opnieuw enkele dagen offline

De servers van Dark Souls III zijn opnieuw enkele dagen offline geweest omdat de ontwikkelaar problemen ontdekte. De servers van de game waren eerder zeven maanden offline en de servers van Dark Souls en Dark Souls II zijn inmiddels al acht maanden buiten werking.

Ontwikkelaar FromSoftware bevestigt dat de Dark Souls III-servers tijdelijk offline waren, maar geeft daar geen concrete reden voor. De studio kondigt ook niet aan dat de servers inmiddels weer online zijn. Reddit-gebruikers melden dat dat wel het geval is en een test van Tweakers bevestigt dat ook. De servers waren ongeveer 48 uur offline. Deze zijn nodig voor het achterlaten van berichten in de wereld en voor invasions en coöperatief spel.

FromSoftware rept ook niet over Dark Souls, Dark Souls Remastered en Dark Souls II. De pc-servers van die games zijn sinds eind januari offline. FromSoftware zei een maand geleden 'daaraan te werken en spelers op de hoogte te houden', maar geeft verder geen indicatie voor wanneer die servers weer online komen.

De pc-servers voor de Dark Souls-games gingen in januari offline vanwege de ontdekking van een remote code-execution-kwetsbaarheid. Een aanvaller wist tijdens een livestream op Twitch de game van een speler te laten crashen en schakelde de text-to-speechengine van Windows aan op het systeem van de slachtoffer om een boodschap over te brengen. Opvallend is dat de door de community ontwikkelde anticheatsoftware Blue Sentinel binnen zeer korte tijd een oplossing zou hebben ontwikkeld voor die kwetsbaarheid.

Dark Souls III