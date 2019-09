Google Stadia komt wellicht volgend jaar beschikbaar op Android TV

Google Stadia komt wellicht ergens volgens jaar uit in de vorm van een app voor Android TV. Dat meldt XDA Developers op basis van informatie van een Google-presentatie die gehouden is op het op de tv-industrie gerichte, Amsterdamse International Broadcasting Convention-evenement.

Een bezoeker van het evenement heeft een slide doorgestuurd naar XDA Developers, waarop Google naar verluidt de nodige informatie heeft gepresenteerd over wat er allemaal aankomt met enkele komende versies van Android TV. Het meest in het oog springende is dat Google Stadia-integratie noemt onder het kopje Android 11 R. Volgens de informatie komt Android 11 R ergens in 2020 uit, al is het onduidelijk of Stadia op Android TV ook daadwerkelijk versie 11 van het OS nodig heeft. Doorgaans komen de nieuwe versies voor Android TV pas een behoorlijke tijd na de release van de mobiele versie beschikbaar. Zo is Android 10 nog niet beschikbaar voor Android TV.

Google kondigde in maart de komst van het gamestreamplatform Google Stadia aan, waarbij spelen op 4k-resolutie en met 60fps wordt ondersteund. Voor dat laatste is overigens wel een Stadia Pro-abonnement nodig; bij de gratis Stadia-versie is hooguit een full-hd-resolutie beschikbaar. Games moeten los worden aangeschaft of zijn wellicht beschikbaar via aparte abonnementsdiensten.

De gamestreamdienst is vanaf november beschikbaar in onder meer Nederland en België, al geldt dat in het begin alleen voor Pixel 3 en 3a-toestellen, Chromecast Ultra-gebruikers en apparaten die de Chrome-browser kunnen draaien. Andere Android-telefoons en iPhones krijgen op een later moment toegang tot Stadia. Android TV wordt dus ook niet direct ondersteund, maar daar komt wellicht ergens in de loop van volgend jaar verandering in.