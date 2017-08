YouTube voegt 'breaking news'-sectie toe aan website en app

YouTube heeft een nieuwe sectie toegevoegd waarin belangrijke nieuwsgerelateerde video's worden uitgelicht. De sectie wordt zowel op de website als op mobiele apps getoond binnen het Home-tabblad.

De nieuwe functie werd het eerst opgemerkt door Android Police. In de app wordt een lijst met video's getoond waar horizontaal doorheen gescrold kan worden. The Verge toont het uiterlijk van de nieuwe sectie op de website. Hier wordt het op een vergelijkbare manier vertoond als andere lijsten in het Home-tabblad, vergelijkbaar met hoe uitgelichte kanalen er bijvoorbeeld uitzien.

Tweakers heeft de nieuwe functie nog niet kunnen vinden. Mogelijk is de functie nog niet in de Benelux of voor alle gebruikers uitgerold. Alternatief zou de sectie alleen kunnen verschijnen wanneer er belangrijk nieuws is, zoals de recente aanslagen in Barcelona.