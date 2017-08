OnePlus voegt elektronische beeldstabilisatie toe aan 4k-filmfunctie OnePlus 5

OnePlus is begonnen met het uisturen van OxygenOS 4.5.7 naar bezitters van de OnePlus 5. De software-update voegt onder andere elektronische beeldstabilisatie toe aan de filmfunctie als er in 4k-resolutie opgenomen wordt.

Elektronische beeldstabilisatie bij de filmfunctie was al aanwezig, maar alleen bij het filmen in 1080p-resolutie. Volgens OnePlus bevat de update verder een nieuw font en is het security patch level van Android bijgewerkt tot 1 juli. Verder belooft de smartphonemaker verbeteringen bij wifiverbindingen en verbeteringen in de accuduur als de telefoon stand-by is. Specifieke details geeft OnePlus hier niet over.

Ook zegt OnePlus een aantal bugs opgelost te hebben. Zo zouden 'geluidlekken' in de speaker bij het gebruik van oortjes niet meer moeten voorkomen, net als een probleem waarbij er geluidskanalen ontbraken bij het opnemen van video.

Updates worden in fases verspreid, waardoor het niet duidelijk is wanneer gebruikers deze precies kunnen verwachten. Volgens tweaker en OnePlus5-gebruiker AnonympusWP v5 is de update al binnen te halen via de telefoon door een vpn in te stellen op Duitsland of Canada.

