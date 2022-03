TikTok gaat Amerikaans verkoopbevel aanvechten in rechtszaal

TikTok gaat de Amerikaanse regering voor de rechter dagen. Daarmee wil het van origine Chinese sociale medium het bevel van president Trump aanvechten, dat TikTok verplicht om voor 12 november zijn Amerikaanse afdeling van de hand te doen.

"Ondanks dat we het niet eens zijn met het standpunt van de regering, hebben we een jaar lang geprobeerd om tot een constructieve oplossing te komen. Maar we hebben te maken met een oneerlijk proces waarin de feiten genegeerd worden en de regering probeert zich te bemoeien met onderhandelingen tussen twee privébedrijven", stelt TikTok tegen onder andere The Verge. "Om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat niet wordt geschonden en dat ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld, hebben we geen andere keus dan het Executive Order aan te vechten via het gerechtelijk apparaat".

President Trump liet op 14 augustus weten dat TikTok nog 90 dagen had om zijn Amerikaanse divisie te verkopen of er een spin-off-bedrijf van te maken. De Amerikaanse regering maakt zich wellicht zorgen over de mogelijkheid dat gebruikersdata doorgespeeld kan worden naar de Chinese regering. Het bevel kan echter ook gemotiveerd zijn vanuit de handelsoorlog waarin de twee landen verwikkeld zijn.

Tegelijkertijd wordt er gehoor gegeven aan de eis om TikTok af te stoten. Moederbedrijf ByteDance is in vergevorderde gesprekken met Microsoft over een overname en volgens geruchten waren Twitter, Oracle en Alphabet ook niet ongeïnteresseerd. President Trump stelde overigens ook dat hij vindt dat de Amerikaanse regering een beloning zou moeten krijgen voor het mogelijk maken van een overnamedeal.