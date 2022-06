Loewe start volgende week levering bild v.65 oled-tv voor 5999 euro

Loewe maakt volgende week twee nieuwe oledtelevisies beschikbaar, de bild v.65 en bild v.55. In de eerste helft van 2021 verschijnt een nieuwe oledgeneratie onder de bild i-productlijn en ook komt Loewe dan met een nieuwe merknaam 'We', met een 'aantrekkelijke prijs'.

De adviesprijzen voor de Loewe bild v.65 en v.55 bedragen respectievelijk 5999 euro en 3999 euro als ze vanaf volgende week te koop zijn. De tv's moeten de bild 5.65- en bild 5.55-oledmodellen vervangen. Later in het laatste kwartaal van 2020 volgt nog de bild s.77 met 77"-oledscherm, die 14.999 euro gaat kosten. HDMI 2.1 is niet aanwezig bij de aangekondigde Loewe-tv's. Loewe kondigde in september aan drie nieuwe oledtelevisies in Nederland en België uit te brengen.

De bild v.65 en bild v.55 hebben, zoals de namen al aangeven, 65"- en 55"-oledpanelen en hebben een 4k-resolutie. Ze ondersteunen HDR10, HLG en Dolby Vision. Beide tv's bevatten een SX8-soc met acht cores, die Loewe ook voor zijn in juli aangekondigde bild 3-tv's met lcd- en oledpanelen gebruikt. Verder draaien de tv's Loewes os6.4-besturingssysteem, hebben ze een SL5-behuizing en bevatten ze een dr+-hdd van 2TB voor opnames.

De komende bild s.77 deelt veel van de specificaties van de bild v-modellen, maar heeft een groter oledscherm. Daarnaast is er een soundbar met tien drivers en een vermogen van 120W aanwezig, waar de bild v-modellen een soundbar met zes drivers met een vermogen van 80W hebben. Bij de s.77 is de soundbar standaard niet zichtbaar, maar schuift het paneel tijdens gebruik omhoog om deze tevoorschijn te laten komen.

Of dat bij de komende bild i-modellen wel het geval zal zijn, is nog onbekend. Deze nieuwe serie oled-tv's verschijnt in de zomer van volgend jaar en bestaat dan niet alleen uit 65"- en 55"-modellen, maar ook uit een 48"-tv. Bovendien hebben ze een nieuwe SL7-behuizing. In het tweede kwartaal van 2021 maakt Loewe ook lcd's onder de nieuwe We-merknaam beschikbaar. Dit zullen tv's met schermdiagonalen van 32 tot 65 inch zijn met een nog onbekende prijs. Loewe heeft het over een 'aantrekkelijke prijs', waardoor het waarschijnlijk om de goedkoopste tv's in zijn assortiment zal gaan.

Loewe bild i

Loewe verkeerde vorig jaar in betalingsproblemen en dreigde failliet te gaan. Eind 2019 werd het bedrijf overgenomen door het Slowaakse Skytec, dat eerder al licenties op de merknamen Blaupunkt en Sharp nam om producten uit te brengen.