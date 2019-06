Televisiefabrikant Loewe is failliet en stopt productie

De Duitse tv-fabrikant Loewe is failliet en stopt met het maken van tv's. Het bedrijf heeft geen geld meer om zijn werkzaamheden voort te zetten. In 2013 vroeg Loewe ook al faillissement aan, maar het bedrijf werd toen gered door investeerders.

Het management van Loewe zegt in een verklaring tegen de Duitse krant Die Zeit dat crediteuren niet bereid zijn om nieuwe leningen te verstrekken. Het bedrijf weet niet of het werknemers nog kan betalen. Volgens directeur Ralf Vogt is het bedrijf aan zijn schuldeisers verplicht om zijn activiteiten voorlopig op te schorten om zo weinig mogelijk kosten te maken.

Per 1 juli wordt het werk stopgezet. Het merendeel van de vierhonderd medewerkers heeft dan geen werk meer. Een klein kernteam blijft actief om 'het investeringsproces' af te ronden. Het gaat om tien tot vijftien mensen volgens de directeur.

Een Duitse vakbond stelt dat de Britse investeringsmaatschappij RiverRock verantwoordelijk is het voor het faillissement. Die zou geen geld meer geven nadat er eerder tientallen miljoenen euro's waren verstrekt. Loewe zou zelf een toekomstplan hebben opgesteld waaruit zou blijken dat productie in Duitsland niet meer haalbaar is, ook als het faillissement wordt afgewend.

Loewe bestaat sinds 1923 en was in de beginjaren een van de grondleggers van de televisie. Het merk richtte zich in de afgelopen decennia op het maken van dure design-tv's. In de afgelopen jaren bracht het merk een aantal oled-tv's uit zijn bild-serie, op basis van LG-panelen. In 2013 vroeg Loewe ook faillissement aan, maar toen werd het bedrijf gered door een groep investeerders.