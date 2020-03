BMW stopt met productie hybride i8-sportauto

Autofabrikant BMW stopt volgende maand met de productie van zijn hybride sportauto i8. De auto is in totaal zes jaar op de markt geweest. De autofabrikant zegt niet waarom het stopt met de productie van de sportauto.

BMW heeft in totaal meer dan twintigduizend exemplaren verkocht van de sportauto, zegt de fabrikant. Dat zijn er tussen 3.000 en 4.000 per jaar dat de auto in productie is geweest. De auto ging wereldwijd in de verkoop als eerste hybride sportauto van het Duitse merk.

De autofabrikant toonde in 2011 een concept van de i8 en presenteerde een paar jaar later een variant die voor de verkoop bestemd was. De auto bracht diverse vernieuwingen met zich mee, waaronder koplampen die in plaats van leds lasers gebruiken. Die zijn inmiddels in veel meer modellen van de autofabrikant verschenen.