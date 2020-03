FBI: zet bewaren wachtwoorden en geschiedenis in browser uit

De FBI raadt gebruikers aan voor maximale beveiliging wachtwoorden niet in browsers te bewaren en bovendien de browser de eigen geschiedenis te laten wissen bij het afsluiten. De inlichtingendienst zegt dat die maatregelen privacy en beveiliging maximaliseert.

Naast het niet bewaren van wachtwoorden en wissen van de geschiedenis zouden gebruikers ook geen cookies van derde partijen moeten accepteren en tracking van advertenties moeten blokkeren, zegt de FBI vanwege het project Protected Voices, die Amerikanen moeten beschermen tegen beïnvloeding door landen buiten de VS. "Je kunt kwetsbaar zijn door de standaardinstellingen van browsers", aldus de dienst.

De FBI raadt het gebruik van add-ons aan als die helpen bij bijvoorbeeld het wissen van cookies, maar de dienst zegt wel dat gebruikers eerst moeten checken of er negatieve ervaringen zijn met de add-on, bijvoorbeeld omdat de software niet te vertrouwen is gebleken.

De FBI heeft bovendien het liefst dat Amerikanen browsers gebruiken die Amerikaanse bedrijven maken. "Andere landen hebben wellicht andere wetten over wat voor data browserbedrijven moeten geven aan overheden, wat betekent dat een app of browser in buitenlande handen mogelijk minder juridische bescherming heeft dan het geval zou zijn in de VS."