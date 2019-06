Astro introduceert nieuwe A50 Wireless Gaming Headset met basisstation

Astro Gaming heeft de vierde generatie van zijn A50 Wireless Gaming Headset met basisstation voorgesteld. De nieuwe hoofdtelefoon moet onder meer beter presteren op het gebied van geluid, draadloos bereik en oplaadcomfort.

Om de geluidskwaliteit te verbeteren voorzag Astro de A50 Wireless Gaming Headset van nieuwe drivers en kreeg ook de draadloze radiotechnologie een update. De vierde generatie A50 is volgens de fabrikant ook geoptimaliseerd voor ruimtevullende audio, zoals Dolby Atmos. Het bijbehorende basisstation zou een zeer lage latency hebben en moet ook het koppelen en opladen van de headset eenvoudiger maken.

Astro Gaming levert bij de A50-headset de Astro Command Center-software, waarmee de gebruiker de audiomix en geluidsprofielen naar wens kan aanpassen. Er zijn ook drie voorinstellingen voor de equalizer: een algemene Astro-modus, Pro voor meer details in het midden en hoog, en een Studio-stand voor films en muziek.

Gamers kunnen de Astro A50 upgraden met de optionele A50 Mod Kit voor extra comfort en isolatie van omgevingsgeluid. Bij deze Mod Kit zijn de hoofdband en oorkussens van leer. Overigens is de vorige generatie A50 Mod Kit niet compatibel met de nieuwe headset.

De Astro A50 Wireless Gaming Headset met basisstation komt in augustus op de markt in versies voor de Xbox One en voor de PlayStation 4. Beide hoofdtelefoons zijn ook compatibel met Windows-pc’s. De adviesprijs van de nieuwe headset bedraagt 319 euro.