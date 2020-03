Apple laat ontwikkelaarsconferentie WWDC alleen online doorgaan

Apple houdt zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC dit jaar enkel online. Het bedrijf zegt dat het 'een compleet nieuwe online ervaring' biedt, met naast keynotes ook ontwikkelaarssessies. Het publiek moet wegblijven vanwege het coronavirus.

Het jaarlijkse ontwikkelaarsevenement vindt normaal plaats in Cupertino. Dat zou in juni moeten gebeuren, maar Apple schrijft nu dat het evenement alleen nog online plaats zal vinden. Het bedrijf haalt het pandemie rondom coronavirus SARS-CoV-2 niet letterlijk aan als reden, maar zegt dat het de beslissing heeft genomen 'vanwege de huidige gezondheidssituatie'. Het bedrijf zegt dat het evenement 'een compleet nieuw online format' zal krijgen. Wat dat precies inhoudt schrijft het bedrijf niet. In de komende maanden krijgen ontwikkelaars bericht over de veranderingen. Die komen via e-mail, de Apple Developer-app, en WWDC-website. Apple zegt dat het online evenement zowel keynotes zal bevatten als sessies voor ontwikkelaars zelf.

Apples jaarlijkse World Wide Developer Conference is niet het enige technologie-evenement dat inmiddels is afgelast. Eerder vandaag lastte Microsoft zijn Build-conferentie af en zei dat het naar een 'nieuw virtueel format' gaat. Ook Facebook en Google hebben respectievelijk ontwikkelaarsconferenties F8 en I/O opgeschort en houden die alleen nog online.