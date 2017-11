Mobiele games Activision Blizzard hebben fors minder maandelijks actieve spelers

De mobiele gamedivisie van Activision Blizzard, genaamd King, zag in het afgelopen kwartaal het aantal maandelijks actieve gebruikers dalen naar 293 miljoen. Dat is ruim 100 miljoen minder dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden; toen lag dat aantal nog op 394 miljoen.

Het gamebedrijf meldt in de kwartaalcijfers dat King wel een groei zag van het aantal betalende spelers, al geeft het bedrijf daar geen cijfers over. King is de divisie die onder andere verantwoordelijk is voor games als Candy Crush Saga, Farm Heroes en Pet Rescue. Dit onderdeel van Activision Blizzard liet mede door een groei van het aantal betalende spelers wel een stijgende omzet zien; die steeg ten opzichte van het derde kwartaal uit 2016 met vijftien procent naar omgerekend 452 miljoen euro.

De titels van Activision Blizzard hadden gezamenlijk 384 miljoen maandelijks actieve gebruikers in het afgelopen kwartaal. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van het tweede kwartaal uit 2017 en een daling van 20 procent op jaarbasis. Blizzard was goed voor 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers; het vorige kwartaal waren dat er nog 46 miljoen en in het derde kwartaal van 2016 lag dit aantal ook al op 42 miljoen.

De 42 miljoen uit het derde kwartaal van 2016 was toen een stijging van 58 procent ten opzichte van het derde kwartaal uit 2015, maar sinds 2016 blijft het aantal maandelijkse actieve gebruikers bij Blizzard-titels dus vrij stabiel. Dat is ondanks de groeiende populariteit van Overwatch.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Overwatch nu 35 miljoen geregistreerde spelers telt. Blizzard maakte eind april op Twitter bekend dat Overwatch 30 miljoen spelers telde. Dat waren eind januari nog 25 miljoen spelers. Direct na de release van de shooter in mei 2016 groeide het aantal spelers al vrij snel. In juni 2016 bleek het al boven de 10 miljoen te liggen en begin augustus meldde Blizzard dat dit aantal was gegroeid naar 15 miljoen.

Activision had in het derde kwartaal van 2016 46 miljoen gebruikers; dit aantal steeg voor het afgelopen kwartaal uit 2017 naar 49 miljoen. De nettokwartaalomzet van Activision Blizzard kwam uit op omgerekend 1,39 miljard euro, een stijging van ongeveer drie procent ten opzichte van het derde kwartaal uit 2016. De inkomsten uit de categorie waar onder andere abonnementen en licenties onder vallen, is ten opzichte van het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal vorig jaar ongeveer gelijk gebleven en kwam uit op omgerekend 1,06 miljard euro. Het gaat dan vooral om de maandelijkse World of Warcraft-abonnementen, royalties voor licenties en franchiseproducten, en microtransacties. De productverkoop daalde naar omgerekend 298,9 miljoen euro; in hetzelfde kwartaal van 2016 lag dit nog op omgerekend 304,8 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2017 kwam dit nog uit op bijna 413 miljoen euro. In het eerste kwartaal was de productverkoop nog goed voor een omzet van 553,8 miljoen euro.