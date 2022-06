Microsoft keerde afgelopen jaar 11,6 miljoen euro aan bugbountybeloningen uit

Microsoft heeft in het afgelopen jaar 11,6 miljoen euro aan bugbountybeloningen uitgekeerd. Dat is meer dan drie keer zoveel als in het jaar ervoor. De groei in beloningen is mede te danken aan nieuwe programma's, een onderzoeksbeurs en de coronapandemie.

In totaal deelde Microsoft in de periode van juli 2019 tot juli 2020 13,7 miljoen dollar uit aan beveiligingsonderzoekers, schrijft het bedrijf. Omgerekend is dat 11,6 miljoen euro. In 2018 ging het nog om slechts 4,4 miljoen dollar, of 3,7 miljoen euro. Dat bedrag werd verdeeld over 327 onderzoekers, die samen 1226 bugs rapporteerden via een van Microsofts vijftien bugbountyprogramma's.

Microsoft zegt dat de stijging van het aantal bounty's te danken is aan een aantal nieuwe programma's die het bedrijf in het leven riep. Zo kwamen er bugbountyprogramma's bij voor Azure, Edge en de Xbox. Het bedrijf gaf daarnaast ook een aantal onderzoeksbeurzen en -programma's vrij. Zo werd vorig jaar een leaderboard opgezet en kwam er een beurs vrij voor onderzoekers om naar Microsofts authenticatiemethodes te kijken.