Logitech introduceert G923-racestuur met betere force-feedback voor 400 euro

Logitech G brengt in augustus een nieuwe set van racestuur en pedalen uit. De G923 werkt in combinatie met pc's, de PlayStation 4 en de Xbox One en is voorzien van Trueforce, een nieuw systeem voor nauwkeurige force-feedback. Dat werkt met een sdk voor games.

Het Trueforce-systeem van het G923-racestuur maakt volgens Logitech meer realistische force-feedback mogelijk dankzij integratie met physics- en audio-engines van games. De trilmotoren in het stuur reageren constant op input uit de game, bijvoorbeeld het toerental van de motor. Ook kleine veranderingen in het oppervlak van het wegdek zijn met Trueforce duidelijk voelbaar, zegt Logitech.

Om gebruik te maken van Trueforce moeten game-ontwikkelaars een sdk van Logitech implementeren. Dat is al gedaan bij GRID, Assetto Corsa Competizione en Gran Turismo Sport. Vanaf september komt de Trueforce-integratie ook naar iRacing, Dirt Rally 2.0 en F1 2020. Bij games die niet over de sdk beschikken, is de force-feedback van het nieuwe stuur vergelijkbaar met de force-feedback van oudere sturen.

Logitechs G923 is verder grotendeels gelijk aan de G29 en G290. Er zijn twee uitvoeringen van het nieuwe stuur; met knoppen-lay-out voor PlayStation- en Xbox-consoles. Beide stuurtjes werken ook in combinatie met pc's. Ook zal het stuur compatibel zijn met de next-genconsoles van Microsoft en Sony, zegt Logitech.

De mechanische onderdelen van de G923 zijn vrijwel gelijk aan de voorgangers, maar het rempedaal is nu voorzien van een progressieve veer, dat een meer responsief gevoel moet geven. Ook heeft het stuur ledlampjes die fungeren als toerenteller.

Logitech brengt de G923-set in augustus uit via één retailer en zijn eigen site voor 400 euro. Vanaf oktober zal de set beschikbaar zijn bij meer winkels. De G29 en G920 blijven in het assortiment als goedkopere alternatieven.