Apple test inloggen op website met Face ID of Touch ID

Apple laat gebruikers inloggen op iCloud.com via Face ID of Touch ID. Dat kan alleen met een apparaat op iOS 13 of macOS Catlina, de nieuwe versies van de besturingssystemen die momenteel in bèta zijn.

De login werkt op het domein beta.icloud.com, meldt 9to5Mac. Afhankelijk van het apparaat herkent de site via welk apparaat de gebruiker komt en met welk iCloud-account de gebruiker is ingelogd. Vervolgens is het mogelijk om op die manier in te loggen op de site van iCloud. Het inloggen werkt zonder de knop Sign In With Apple, maar met een venster dat vereist dat de gebruiker op 'Ga door' klikt.

De functie is mogelijk onderdeel van Sign In With Apple, de inlogmethode die in iOS 13 en Catilina komt te zitten. Tot nu toe noemde Apple niet dat het platform het ook mogelijk maakt om op websites in te loggen met biometrische authenticatie.

Apple heeft nog niet gereageerd op de vondst. Catilina en iOS 13 zijn momenteel in bèta en die komen, als de fabrikant zijn gebruikelijke schema aanhoudt, in oktober en september uit in stabiele versies. Een nieuwe versie van iOS komt doorgaans uit enkele dagen voor nieuwe iPhones in de winkels liggen in september, terwijl macOS-versies vaak een maand later volgen.