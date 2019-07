Start-up wil verstelbare Surface Dock-achtige standaard maken voor iPad Pro

Een start-up heeft het plan opgevat om een dock te maken voor de iPad Pro die grote gelijkenissen vertoont met een dock die voor de Surface Pro is ontwikkeld. De tablet wordt gemonteerd op een soort hefarm, waardoor het geheel draai- en kantelbaar is.

Bedenker Steve Warren heeft voor zijn plan een Kickstarter-campagne opgezet, waar hij een streefbedrag heeft gesteld van 7175 euro. Dat bedrag werd echter al kort na het starten van de campagne ruimschoots overschreden. Op moment van schrijven zijn er al tienduizenden euro's opgehaald.

Warren noemt zijn idee de MagicDock, een dock voor de iPad Pro die qua uiterlijk veel weg heeft van het dock voor de Surface Pro dat door Kensington is ontwikkeld. Het gaat namelijk om een standaard waarbij de iPad Pro op een soort hefarm wordt bevestigd, en daarmee in hoogte kan worden versteld. Ook het scherm kan tot 90 graden worden geroteerd, waardoor de tablet op allerlei manieren kan worden gepositioneerd.

Verder heeft de MagicDock aansluitingen zodat de iPad Pro als desktop kan worden gebruikt. Dat kan via hdmi, maar er is ook een usb-c-aansluiting. Daarnaast is er nog een 3,5mm-aansluiting voor audio en een usb-aansluiting met type a-connector.

Inmiddels is er al een prototype ontwikkeld van de MagicDock, nadat bedenker Warren een aantal keer heeft geknutseld aan het design. Daardoor denkt Warren het dock al in oktober te kunnen leveren aan mensen die het project steunen. Prijzen beginnen bij 99 dollar voor de early bird-versies.