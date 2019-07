AMD Ryzen 3000-processors werken door bug niet met recente Linux-distributies

AMD's nieuwe Ryzen 3000-processors werken momenteel niet in combinatie met recente Linux-distributies zoals Ubuntu 19.04. Het gaat mis bij het booten; de systemd services starten niet. De processors werken wel met LTS-versies zoals Ubuntu 18.04.

Linux-website Phoronix concludeert dat in zijn review van de Ryzen 9 3900X en de Ryzen 7 3700X. De auteur probeerde de nieuwe AMD-hardware werkend te krijgen met recente Linux-distributies, maar dat lukte niet. Bij zowel Ubuntu 19.04, Manjaro Linux als Fedora Workstation 31 gaat het bij het booten mis. Bij gebruik van een Linux-versie die langdurige ondersteuning heeft, of oudere versies, zijn er geen problemen.

AMD zegt tegenover Phoronix dat er een probleem is met de Linux-kernel 5.0.9, maar geeft geen verdere details. Het lijkt echter niet om een kernelprobleem te gaan, want volgens Phoronix booten de nieuwe Ryzen-processors wel als Ubuntu 18.04 wordt gebruikt in combinatie met kernels 5.0, 5.1 of 5.2. De processorfabrikant zegt zelf de processors grotendeels getest te hebben met Ubuntu 18.04, de meest recente LTS-versie.

Volgens Phoronix is het niet duidelijk waar de fout precies zit. Het kan gaan om een issue tussen de Linux-kernel en de nieuwe processors, of om een probleem met de X570-chipset. Met oudere Ryzen-processors zijn dergelijke problemen er niet.

Linux-gebruikers die aan de slag willen met een Ryzen 3000-processor zullen zolang er geen oplossing is moeten terugvallen op een versie zoals Ubuntu 18.04 LTS of een andere enterprisedistributie die niet op de nieuwste kernel is gebaseerd. Wanneer er een oplossing komt is nog niet bekend.