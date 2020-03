Hostnet is overgenomen door one.com

De Amsterdamse hostingprovider Hostnet is overgenomen door de Deense branchegenoot one.com. Hostnet gaat onder zijn eigen naam als zelfstandig merk verder als onderdeel van de one.com Group.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. Hostnet meldt op zijn site dat het nu onderdeel is van one.com. De hostingprovider uit Amsterdam is in 1999 opgericht en heeft volgens de eigen LinkedIn-pagina 280.000 klanten.

Met de overname wil one.com meer marktaandeel krijgen in de Benelux. De Deense hostingprovider is met name actief in Noord-Europa en heeft naar eigen zeggen anderhalf miljoen contracten bij een miljoen klanten.