Gemeente Ede meldt dat 43.000 phishingmails zijn verstuurd via ambtenaarsaccount

Via een account van een ambtenaar van de gemeente Ede zijn binnen een bestek van enkele uren meer dan 43.000 phishingmails verzonden, zo waarschuwt de gemeente. Criminelen wisten recent de inloggegevens van de medewerker te bemachtigen.

In de zes uur van de phishingaanval stond de teller wat betreft verzonden frauduleuze e-mails op 43.194, meldt De Gelderlander. Van de berichten zijn 709 e-mails naar interne gemeente-adressen verstuurd, de rest naar overige ontvangers. Die krijgen in de mail een link te zien die naar een inlogpagina van de gemeente lijkt te verwijzen, maar die in feite een nagemaakte site van de criminelen is.

Omdat de mail afkomstig is van een @ede.nl-adres, is het risico dat ontvangers denken dat het om een legitieme mail van de gemeente gaat. Volgens de gemeente staat in het phishingbericht dat een Outlook-mailbox vol zit en dient te worden bijgewerkt, waarbij onderaan het bericht 'IT Services Helpdesk’ staat. Ede adviseert burgers de mail te verwijderen en raadt mensen die al op de link hebben geklikt en hun gegevens op de phishingsite hebben ingevuld aan hun wachtwoord te wijzigen.

Criminelen kregen eerder deze week toegang tot het account van een gemeente-medewerker via een nepmail waarmee ze de inloggegevens in handen wisten te krijgen. De gemeente blokkeerde daarop het postvak, maar kon niet voorkomen dat er in de tussenliggende uren duizenden mails werden verstuurd naar willekeurige adressen. Deskundigen onderzoeken de zaak verder en de gemeente heeft deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.