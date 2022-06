CD Projekt Red toont gameplay van Xbox-versie Cyberpunk 2077

CD Projekt Red heeft voor het eerst gameplaybeelden van consoleversies van Cyberpunk 2077 getoond. De ontwikkelaar laat het spel zien op de Xbox One X en Xbox Series X. De game krijgt volgend jaar pas een next-gen-update.

De YouTube-video met de consolebeelden van Cyberpunk 2077 heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een framerate van 30fps. Er wordt in de video geen directe vergelijking gemaakt tussen de weergave op de Xbox One X en de Series X; beelden van beide consoles worden afgewisseld.

CD Projekt Red heeft nog niet bekendgemaakt in welke resolutie en bij welke framerate de game draait op de consoles. Vermoedelijk draait het spel in ieder geval op de Xbox Series X in een 4k-resolutie. De framerate zou wel beperkt kunnen zijn tot 30fps, omdat de versie die op 10 december uitkomt ontwikkeld is voor de Xbox One en PlayStation 4. In de consoleversie zit ook geen raytracing. De pc-versie heeft dat wel bij de release. Mogelijk wordt raytracing later wel toegevoegd aan de versies voor de Xbox Series X en S en PlayStation 5.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 10 december. De game komt dan uit voor de pc, de PlayStation 4 en Xbox One en op Google Stadia. De consoleversies zijn ook te spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S en draaien vermoedelijk soepeler en met hogere resoluties op de nieuwe consoles. Later krijgt het spel een grote gratis upgrade voor de next-genconsoles, waarmee het spel de nieuwe hardware optimaal zou moeten benutten. Wanneer de update uitkomt is nog niet bekend, maar dat zal pas volgend jaar zijn.





Cyberpunk 2077-gameplay op Xbox One X en Series X (boven) en raytracingtrailer voor pc-versie