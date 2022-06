Xbox Series X past compressie toe bij 4k60 door gebruik HDMI 2.0-bandbreedte

De Xbox Series X past chroma subsampling toe als de console op 4k en 60Hz wordt ingesteld. Dat is opvallend, omdat dat niet aan de orde is als 4k en 120Hz worden ingesteld bij een HDMI 2.1-tv. Bij 60Hz blijkt de console naar de bandbreedte van HDMI 2.0 te gaan.

Televisiereviewer John Archer schrijft op Forbes dat hier sprake van is op zijn Xbox Series X, in combinatie met de 48" LG CX-oled-tv. Deze televisie ondersteunt HDMI 2.1 met een maximale bandbreedte van 40Gbit/s, wat het mogelijk maakt de 120Hz-optie in de game te combineren met de 4k-resolutie. Bij die 4k120-instelling blijkt de CX 4:4:4 en dus geen chroma subsampling toe te passen, wat betekent dat er geen 'kleurcompressie' wordt toegepast. Als de verversingssnelheid in de instellingen van de Xbox worden verlaagd naar 60Hz, blijft 10bit-kleurdiepte gehandhaafd, maar is er wel sprake van kleurcompressie in de vorm van 4:2:0 chroma subsampling.

De toepassing van een dergelijke kleurcompressie is opvallend, omdat er voor 4k60 beduidend minder bandbreedte nodig is dan bij 4k120. Bij 4k, 120Hz, 4:4:4 en 10bit-kleurdiepte voor hdr zit de bandbreedte op 40Gbit/s, precies genoeg voor de maximale bandbreedte die de CX biedt. Bij 4k, 60Hz, 4:4:4 en 10bit-kleurdiepte bedraagt de bandbreedte 20Gbit/s. Dit valt dus ruimschoots binnen de maximale bandbreedte die CX ondersteunt, maar toch wordt er kleurcompressie toegepast, in de vorm van 4:2:0 chroma subsampling.

Het lijkt niet om een bug te gaan. Uit een eerdere observatie van een andere televisiereviewer, Vincent Teoh, blijkt dat de LG-televisie bij 4k en 60Hz gebruikmaakt van de maximale bandbreedte van HDMI 2.0. Dat is te zien in een video van hem, waarin een oproepbaar venster van de LG-televisie aangeeft dat er sprake is van de signaaltechnologie van HDMI 2.0, te weten transition minimised differential signaling. Bij 4k en 120Hz geeft het venster fixed rate link aan, de technologie van HDMI 2.1.

De HDMI 2.0-standaard heeft een maximale bandbreedte van 18Gbit/s. Bij 4k, 60Hz, 4:2:2 of 4:2:0 en 8, 10 of 12bit-kleurdiepte bedraagt de bandbreedte 17,82Gbit/s. Op de CX zou dit niet nodig moeten zijn, omdat de televisie zijn bandbreedte doorgeeft aan de console via de EDID-data. Wellicht gaat de Xbox Series X-console er toch vanuit dat iemand die 60Hz selecteert dat alleen doet omdat hij binnen de HDMI 2.0-bandbreedte wil blijven.

Het is niet duidelijk of dit issue beperkt is tot de CX en andere HDMI 2.1-televisies van LG, of dat het ook aan de orde is bij HDMI 2.1-televisies van andere fabrikanten, zoals die van Samsung. Het lijkt echter vanuit de console te komen, zodat het bij alle HDMI 2.1-tv's op deze manier zal voorkomen.

Archer deed zijn observaties bij de game Call of Duty: Cold War. Er is voor bezitters van HDMI 2.1-televisies een reden om deze game niet op 4k120 maar op 4k60 te spelen: raytracing werkt alleen bij 4k en 60Hz. Het moet blijken of dit issue op dezelfde wijze optreedt bij andere games die net als Call of Duty: Cold War zowel een 120Hz- als een 60Hz-modus ondersteunen op de Xbox Series X. Dat zal van de instellingen van die games afhangen. Het is namelijk mogelijk om de beperking van de bandbreedte te voorkomen bij Call of Duty, door de Xbox Series X op 4k en 120Hz ingesteld te laten en vervolgens het spel in de standaardmodus te spelen. Die standaardmodus is namelijk 4k met 60Hz en raytracing.

Deze kleurcompressie betekent niet dat het beeld er ineens beduidend lelijker uitziet. Het gaat om een subtiel verschil, al is het zichtbaar door er goed op te letten. Door de kleurcompressie kunnen bijvoorbeeld kleuren er iets fletser uitzien en kunnen beeldartefacten zichtbaar zijn. Chroma subsampling wordt vaak toegepast om de bandbreedte te drukken. Het idee hierbij is dat er kleurresolutie wordt opgeofferd, maar dat dat bij de meeste natuurlijke beelden niet opvalt, omdat de resolutie van het helderheidssignaal behouden blijft.