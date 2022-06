Cyberpunk 2077 is uitgesteld tot 10 december

CD Projekt Red stelt de release van Cyberpunk 2077 uit met 21 dagen. Het spel komt dus niet op 19 november uit, maar pas op 10 december. Volgens de studio is er meer tijd nodig om alle verschillende versies van de game soepel te laten lopen.

Begin oktober zei CD Projekt Red dat de game de gold-status had bereikt. Dat wil zeggen dat de game klaar is en alle inhoud aanwezig is. Toch is er meer tijd nodig om alle verschillende versies goed te laten draaien, zegt de studio nu. De studio wil met een day 0-patch verbeteringen doorvoeren en had daar niet genoeg tijd voor ingecalculeerd, blijkt nu.

De ontwikkelaar stelt dat het optimaliseren van de negen verschillende versies van de game veel tijd kost. Het gaat om de versies voor de Xbox One en One X, PlayStation 4 en 4 Pro, pc en Google Stadia. Naast deze zes versies, moet de game ook compatibel worden gemaakt met de Xbox Series X en S en de PlayStation 5. Een next-genupdate voor het spel volgt pas ergens volgend jaar.

Eind september kwam naar buiten dat medewerkers van de studio verplicht werden om zes dagen per week te werken. Daaruit bleek al dat er hard gewerkt moest worden om de deadline te halen. Cyberpunk 2077 is meerdere malen uitgesteld. De releasedatum stond eerst op 16 april, dat werd 17 september en vervolgens 19 november. Nu staat de verschijningsdatum op 10 december.