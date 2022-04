Uitgever toont Cyberpunk 2077-strategiegids met 464 pagina's

Het duurt nog een kleine week voordat Cyberpunk 2077 uitkomt en geïnteresseerden die alle mogelijkheden en quest-opties willen doorgronden, kunnen zich wenden tot een strategy guide met maar liefst 464 pagina's.

Uitgever Piggyback Interactive heeft een trailer gepubliceerd over de release van de Cyberpunk 2077 - The Complete Official Guide. In deze 464 pagina's tellende gids staan niet alleen walkthroughs voor alle quests en worden belangrijke gameplayelementen beschreven, maar ook de te maken keuzes worden uiteengezet, inclusief de verschillende consequenties daarvan en hoe dat allemaal met elkaar verband houdt.

Deze strategiegids telt 464 pagina's, al betreft dat de standaardversie. De Collector's Edition heeft in tegenstelling tot de Standard Edition een harde kaft en heeft nog wat extra materiaal, waarmee deze versie 496 pagina's beslaat. De gidsen zijn vanaf 10 december beschikbaar, wat ook de dag van de release van Cyberpunk 2077 is.