KPN komt met update voor decoders die tv-gids sneller moet maken - update

KPN brengt in januari een update uit die de tv-gids van zijn decoders sneller moet maken. Eerder bracht KPN een soortgelijke update uit, maar de provider draaide deze terug nadat deze druk op zijn netwerk veroorzaakte. De update komt gefaseerd beschikbaar.

De releaseperiode van de software-update wordt vermeld op de website van KPN, zo merkte TotaalTV op. De provider laat daar weten dat de firmware inmiddels al gereed is voor gebruik. Het bedrijf meldt dat de firmware bewust niet wordt geüpdatet rond de feestdagen en dat de update daarom 'in januari' moet verschijnen. "In de periode van de feestdagen willen we dat je ongestoord gebruik kunt maken van KPN tv. Daarom zal de software in januari uitgerold worden over de kpn tv-ontvangers", zo schrijft het bedrijf.

KPN maakte in december al tijdelijk een update die het tv-gidsprobleem moest oplossen beschikbaar, maar de provider draaide deze later terug. Dit deed het bedrijf naar eigen zeggen omdat de update voor te veel druk op zijn netwerk zorgde, waardoor de provider binnen 24 uur met twee storingen kampte op zijn decoders. Het bedrijf noemde geen oorzaak voor de toegenomen druk na de update.

Update, dinsdag: KPN laat aan Tweakers weten dat het bedrijf deze week begint met het uitbrengen van de software-update. De provider zegt dat de update gefaseerd wordt uitgerold. De laatste tv-ontvangers die last hebben van het probleem, moeten rond 20 januari geüpdatet zijn. De updates betreffen NMC-versie 8.0.112_1 en HTML-release 4.112.213.