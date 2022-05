Haal meer uit je internet met deze speeltips voor high-end techgames!

De term ‘NASA-pc’ in combinatie met de gevleugelde uitspraak ‘kan mijn pc Crysis draaien?’ is een langlopende grap in de gameswereld. Om de zoveel tijd komen er immers games voorbij die het uiterste vragen van het systeem waarop ze worden gespeeld. Toch kunnen ook spelers die de snelste processor en duurste grafische kaart in hun machine hebben of net de PlayStation 5 hebben aangeschaft online lag (vertraging) ervaren, omdat hun internetverbinding niet snel genoeg is of omdat gameservers overbelast zijn.

Daarnaast zien we een trend waarin games steeds groter worden en eigenlijk nooit af zijn. 100 gigabyte inruimen voor een game is allang niets bijzonders meer. En met flink uit de kluiten gewassen day one- en aanvullende patches - tegenwoordig eerder regel dan uitzondering - is flink wat opslagruimte en een stevige internetverbinding om alle updates te downloaden meer dan welkom.

T-Mobile maakt zich al jaren hard voor snel internet in heel Nederland. In samenwerking met Tweakers Partners verzamelde het bedrijf zes games die technisch gezien behoorlijk vooruitstrevend zijn én waarvoor een stabiele, snelle internetverbinding zeker geen overbodige luxe is.

Ping, ping, ping, ping …

Internetsnelheid is uiteraard van belang bij het online gamen. In principe heb je er niet eens zo'n extreem snelle internetverbinding voor nodig, maar wel vooral een stabiele. Voor gaming is de downloadsnelheid belangrijker dan de uploadsnelheid. Heel belangrijk tijdens het spelen is de ping, oftewel de snelheid waarmee gegevens uitgewisseld worden tussen het platform van de speler en de server. Ping meet de tijd die het kost om vanaf jouw locatie een server te bereiken, dus hoe snel data tussen jou en de server feitelijk worden uitgewisseld. Wanneer spelers competitief spelen is dat belangrijk, want als je ping-snelheid laag is, kan het gebeuren dat jouw spel net iets achterloopt op dat van de andere gamers met wie je samen speelt. Dat kan tijdens een razendsnel schietgevecht net het verschil maken tussen overleven en uitgeschakeld worden. De ping wordt gemeten in milliseconden (ms) en hierbij is de regel: hoe lager, hoe beter. Met een pingsnelheid van 10 tot 15ms kunnen gamers redelijk goed overweg. 1 tot 2ms (bijvoorbeeld bij glasvezel) is natuurlijk nog beter.

De wereldberoemde Call of Duty-games, of het nu om Modern Warfare, de nieuwste Black Ops: Cold War of Warzone gaat, zijn in de regel geen spellen die het uiterste van je hardware vragen. Het laatste deel (Cold War) vereist overigens wel een behoorlijk stevige videokaart wanneer je raytracing op 4k-resolutie wil ervaren, een GeForce RTX 3080 of 3090 met DLSS ingeschakeld om precies te zijn. Toch ogen de Call of Duty-games de laatste jaren steeds mooier en gedetailleerder zonder de stabiele 60 frames per seconde ervoor op te offeren. Speel je zowel Warzone als een van de latere delen uit het immer uitdijende Call of Duty-universum, dan dien je flink wat schijfruimte vrij te maken om alle patches en aanvullende content (zowel gratis als betaald) te kunnen opslaan. Nieuwe maps en aanvullende spelmodi haal je natuurlijk liefst zo snel mogelijk binnen, dus is een stabiele internetverbinding wel zo aangenaam. En zoals hierboven vermeld, geldt voor mensen die veel competitief online spelen natuurlijk als motto ‘hoe minder vertraging, hoe beter’.

Voortdurend nieuwe content en patches downloaden

Vandaag de dag zijn mensen thuis op grote schaal met entertainment bezig. Als het ene gezinslid op YouTube zit, een ander in 4k aan het Netflixen is, weer een ander tegelijkertijd videobelt met een vriend in Australië en nog iemand anders via wifi aan het gamen is, is een goede internetverbinding zeker geen overbodige luxe. Wil je zeker weten dat je ongestoord kunt gamen, dan is een snelle, bekabelde (vaste) internetverbinding natuurlijk een goed alternatief. Dat komt ook van pas bij twee Rockstar-iconen: Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2.

Beide spellen kennen op zichzelf staande online-componenten waar voortdurend nieuwe content aan wordt toegevoegd. Zo is aan GTA Online onlangs de omvangrijke nieuwe Cayo Perico Heist toegevoegd zodat spelers hun rooffantasieën op een compleet nieuw eiland kunnen uitleven. Grafisch gezien is het met name Red Dead Redemption 2 dat als fraai Wilde Westen-schouwspel menig game-pc op de pijnbank legt. Het openwereld-epos van Rockstar was berucht om de ondermaatse optimalisatie bij release, waardoor menig videokaart het moest afleggen. Gelukkig zijn er sindsdien verschillende prestatiepatches uitgebracht die de boel een stuk strakker trekken. De game ziet er op alle platformen fraai uit, maar op een pc kunnen spelers genieten van hogere framerates en een hogere resolutie. Ook de draw distance is beter op pc, evenals technieken als tessellation (voor bomen, bladeren en gewassen) als zaken als global illumination en ambient occlusion. Zowel voor GTA Online als voor Dead Redemption Online worden bijna wekelijks nieuwe content-updates vrijgegeven.

Het belang van snel content kunnen downloaden geldt zeker ook voor Cyberpunk 2077, maar dan om een heel andere reden. Een van de op voorhand grootste games van 2020 is sinds de lancering al veel in het nieuws geweest, en niet per se op een gunstige manier. De release van de actie-rpg deed nogal wat stof opwaaien omdat met name de consoleversies geplaagd werden door bugs en onstabiele gameplay. Voor consolegamers was het des te zuurder dat de pc-versie van Cyberpunk 2077 een prachtige, sfeervolle wereld toonde. Vriend en vijand zijn het erover eens, Night City oogt waanzinnig mooi … als je over een goed uitgeruste pc beschikt. Gamers die de PlayStation 4- of Xbox One-versie speelden op een PlayStation 5 of Xbox Series X kregen evenwel een redelijk tot goede ervaring, al moet een specifieke next-gen update zich nog altijd aandienen. Op de vorige generatie spelcomputers was het spel echter bij vlagen onspeelbaar. Project Red heeft in de tussentijd gelukkig tal van patches uitgebracht, zowel voor de pc als voor consoles, en er wordt nog altijd met man en macht gewerkt om de gameprestaties verder te verbeteren. Ook moet dit jaar nog een multiplayer-component voor het spel verschijnen. Het downloaden van content is dus een onlosmakelijk onderdeel van de Cyberpunk 2077-ervaring. Desalniettemin is het een game die op je backlog-lijst moet staan.

Stabiel online én in de lucht

Was een paar jaar geleden ‘always online’ nog vloeken in de gamekerk, bij Microsoft Flight Simulator 2020 komt een realtime stabiele online internetverbinding zeer van pas. Het is in het spel namelijk mogelijk om live-vliegverkeer en een realtime dag-en-nacht cyclus te activeren. Hierdoor worden weer en verkeer hoog in de lucht, inclusief luchtstromingen en weerstand van wolkendekens, een op een nagebootst. Sowieso steekt de simulatie technisch vernuftig in elkaar. De ‘game’ maakt gebruik van Bing Maps om de wereld zo realistisch mogelijk te laten lijken. Het spel brengt slimme AI-technologie in de cloud in stelling om platte steden en andere plekken te analyseren en daar een 3d-model van te maken. Vliegvelden zelf zijn wel los in 3d ontworpen, net als alle vliegtuigen in het spel. De details zijn ongekend en veel dichter bij de ervaring van het zelf daadwerkelijk een vliegtuig besturen kom je momenteel niet. De release van Microsoft Flight Simulator 2020 was bovendien slechts het begin. De makers hebben hun sdk ter beschikking gesteld zodat de community en andere partners nieuwe aanvullende content kunnen maken, naast de eigen content-uitbreidingen die om de zoveel maanden beschikbaar komen. Je mag als virtuele piloot dus regelmatig op de downloadknop rammen.

32 content-updates

Als er één titel is die je én kan gebruiken om de grafische krachtpatserij aan vrienden en familie te tonen én die veel extra content-updates aanbiedt om te downloaden, dan is het Forza Horizon 4. De racegame van Playground Games is een prachtige schowcase vol racegeweld met 700 bolides, dynamische weersomstandigheden en wisselende seizoenen. Zag het spel er op de Xbox One X al prachtig uit, maar speciaal voor de Xbox Series S I X kreeg de game een upgrade die 4k met 60 frames per seconde mogelijk maakte waardoor alles op de nieuwe spelcomputer nóg fraaier in beeld kwam. Snel internet en Forza Horizon 4 zijn eveneens goede vrienden. Naast multiplayermodi kent de game tot nu toe maar liefst 32 content-updates - zowel gratis als betaald - waarmee tal van extra’s zijn toegevoegd: van Hotwheels-bolides en de 2058 Quadra V-Tech uit Cyberpunk 2077, tot een samenwerking met BBC’s Top Gear en de toevoeging van een nieuwe battleroyale-modus voor 72 spelers, genaamd The Eliminator.

Aanvullende speeltips

Bovenstaande games gedijen dus om uiteenlopende redenen bij een snelle en stabiele internetverbinding. T-Mobile maakt zich daar graag hard voor. Meer informatie over Internet + TV met de mogelijkheid tot een internetverbinding tot 1Gbit/s van T-Mobile vind je hier.

Mochten we een aantal belangrijke techgames van dit moment hebben gemist, of games die jouw systeem of console laten zweten, schroom dan niet om je tips hieronder te delen in de comments. Daarnaast zijn we benieuwd hoe jullie het continue downloaden van patches en updates ervaren. Is het een noodzakelijk kwaad of uitermate storend?